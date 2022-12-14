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"Яна Брук теперь не просто блогер с секси-фотками": про OnlyFans, пластику и задержание на границе
Яна Брук Фото: Jānis Škapars/TVNET
rus.tvnet.lv Раиса Смирнова
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"Яна Брук теперь не просто блогер с секси-фотками": про OnlyFans, пластику и задержание на границе
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2022 год для латвийского блогера Яны Брук стал невероятно насыщенным. Кроме привычных историй о пикантных фото и видео, у девушки началась стремительная карьера на Латвийском телевидении.

В интервью для онлайн-журнала KLIK латвийский блогер Яна Брук призналась, что регулярно сталкивается с несправедливостью и цензурой в соцсетях. Ее огорчает блокировка контента, который, конечно, слегка провокационный и эротический, но не порнографический.

Во время беседы она поделилась планами на будущее, которые особо пока не намечены, но одно девушка знает точно - она намерена сделать себе грудь:

"Грудь, телевидение и возможная смена статуса... Мне трудно сказать, выросла ли я из блога. Я уже столько всего переделала. Но блогинг я не оставлю!" - улыбается Яна.

"Скоро станет известна такая новость, от которой я сама в шоке. Не знаю, почему я на это согласилась. Но это будет новость-новость", - говорит девушка об участии в шоу об отношениях. Правда, детали финала, который стал неожиданным, она раскрывать не стала. Лишь намекнула, что грядут кардинальные перемены...

Яна Брук
Яна Брук Фото: из личного архива Яны Брук

О карьере на телевидении

Яна Брук признается, что она всегда стремилась к популярности. Если TikTok - это площадка, которая в основном делает тебя популярной среди детей и молодежи, то блогер всегда стремилась к взрослой аудитории. Ее желанием было, чтобы ее знали в латышском обществе. Чтобы она посещала различные публичные мероприятия и ее там узнавали. Когда это наконец-то случилось...

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