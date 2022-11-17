"Черные косметологи". Почему рынок услуг красоты до сих пор на 70% в "серой зоне"?

О ситуации на рынке и о том, как клиентам обезопасить себя от недобросовестных поставщиков услуг красоты, KLIK рассказали отраслевые эксперты.

Все дамы хотят быть красивыми и ухоженными, поэтому неудивительно, что бьюти-услуги – дело доходное и очень востребованное. Именно поэтому многие девушки, только встав со школьной скамьи или не найдя себе место под солнцем в других отраслях, пытаются попробовать силы в индустрии красоты: чтобы, окончив краткосрочные курсы, делать ноготочки, бровки, реснички, колористику и зарабатывать в несколько раз больше, чем, к примеру, за кассой в супермаркете.

В социальных сетях в женских группах нередко встречаются объявления в стиле "Девочки, хочу заняться лазерной эпиляцией. Посоветуйте, какой лазер купить на AliExpress и кто может обучить работать с ним?". "Хочу ресничками заниматься – кто-нибудь может индивидуально научить этому"? А на курсах по ногтевому сервису поток неиссякаем – пожалуй, скоро мастеров маникюра будет больше, чем потенциальных клиентов.

Отметим, что если делать все, как положено, войти в эту отрасль не так-то просто: по ряду позиций требуется профильное образование, в том числе и медицинское, а это не недельные курсы, а длительное академическое обучение. Нужны сертификаты, регистрация в Инспекции здравоохранения, необходимо строго соблюдать правила гигиены и т. п. Перечень требований внушителен. Но мы живем в эпоху интернета и реально можно набрать клиентскую базу, просто рекламируясь в Instagram и в группах в соцсетях.