ФОТО ⟩ Роналду строит самый дорогой дом в Португалии. Вернётся на родину?

Фото: Проект особняка Криштиану Роналду

Португальские СМИ сообщают, что Роналду отдаст своих детей в британскую школу Сент-Джулианс, где учатся дети самых богатых семей района. Годовая плата за ребёнка в этой школе составляет от 11 до 22 тысяч евро.

Если эта информация соответствует действительности, то, похоже, Роналду уже определился со своим будущим. Ещё недавно считалось маловероятным, что он покинет "Манчестер Юнайтед" в январе. Хотя вряд ли кто-то ожидал, что он когда-нибудь вернётся в Манчестер... Сплетни на этот счет будут всегда, ведь слухи о Роналду ходят всегда и этот раз не исключение.

Manchester Evening News со ссылкой на свои источники сообщает, что если Роналду не покинет "МЮ" в зимнее трансферное окно, то руководство клуба не будет искать дополнительные силы в атаке, а если он уйдёт, то будут искать краткосрочное решение. По мере приближения января разговоры будут накаляться.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Фото: AP/Scanpix

Кто знает, как там на самом деле, но Роналду выразил недовольство происходящим в Манчестере - клуб не изменился и не продвинулся с тех пор, как он ушёл в "Реал" в 2009 году. Его раздражает тот факт, что лишь немногие футболисты ведут себя профессионально, поддерживая себя в отличной физической форме.