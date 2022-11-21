ФОТО ⟩ Роналду строит самый дорогой дом в Португалии. Вернётся на родину?

Суперзвезда футбола Криштиану Роналду, как и все остальные, не молодеет. Как ни крути, но блестящая карьера подходит к концу. Всё громче ходят слухи о его возвращении на родину, где он строит самый дорогой дом в Португалии.
Роналду - один из самых обсуждаемых спортсменов. Он является самым популярным спортсменом в мире как минимум за последнее десятилетие. В том числе и в социальных сетях.
В 2021 году Роналду вернулся из туринского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед", где не чувствует себя счастливым. Команда уже не так сильна, как была ранее. В еврокубках им приходится довольствоваться выступлениями в Лиге Европы - вторым по значимости турниром. В чемпионате Англии успехи также оставляют желать лучшего.
Этим летом активно обсуждался трансфер Роналду из Манчестера, но пока этого не произошло. В европейском футболе приближается зимнее трансферное окно, и снова разгораются разговоры о будущем португальской суперзвезды.
Летом стало известно, что Роналду строит виллу в элитном районе недалеко от Лиссабона. Это говорит о его желании вернуться домой. В своё время он не скрывал, что хотел бы закончить карьеру там, где начинал её как профессионал - в лиссабонском "Спортинге".
Португальская газета Correio da Manhà получила информацию о том, что Роналду попросил архитектора Витора Виторино ускорить работы, чтобы вилла, которая будет расположена примерно в 40 минутах езды от Лиссабона, была готова к лету 2023 года. Именно тогда его контрактные обязательства с "Манчестер Юнайтед" будут завершены.
То, что Роналду строит огромный трёхэтажный особняк площадью 2720 квадратных метров, стоимость которого превышает 20 миллионов евро, говорит о желании португальца комфортно обосноваться в месте, где он ещё собирается поиграть в футбол. Кроме того, его партнёрша Джорджина Родригес уже выбрала школу для детей и поддерживает желание Роналду вернуться в Португалию.
Фото: Проект особняка Криштиану Роналду
Португальские СМИ сообщают, что Роналду отдаст своих детей в британскую школу Сент-Джулианс, где учатся дети самых богатых семей района. Годовая плата за ребёнка в этой школе составляет от 11 до 22 тысяч евро.
Если эта информация соответствует действительности, то, похоже, Роналду уже определился со своим будущим. Ещё недавно считалось маловероятным, что он покинет "Манчестер Юнайтед" в январе. Хотя вряд ли кто-то ожидал, что он когда-нибудь вернётся в Манчестер... Сплетни на этот счет будут всегда, ведь слухи о Роналду ходят всегда и этот раз не исключение.
Manchester Evening News со ссылкой на свои источники сообщает, что если Роналду не покинет "МЮ" в зимнее трансферное окно, то руководство клуба не будет искать дополнительные силы в атаке, а если он уйдёт, то будут искать краткосрочное решение. По мере приближения января разговоры будут накаляться.
Кто знает, как там на самом деле, но Роналду выразил недовольство происходящим в Манчестере - клуб не изменился и не продвинулся с тех пор, как он ушёл в "Реал" в 2009 году. Его раздражает тот факт, что лишь немногие футболисты ведут себя профессионально, поддерживая себя в отличной физической форме.
В недавнем скандальном интервью журналисту Пирсу Моргану португалец буквально разгромил "Манчестер Юнайтед", прошёлся по главному тренеру Эрику тен Хагу, а также легенде клуба Уэйну Руни. Как теперь возвращаться на "Олд Траффорд"?
Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим недавно подтвердил, что хотел бы видеть Роналду в своей команде, но камнем преткновения по-прежнему остаётся высокая цена. Его недельная зарплата превышает 400 000 евро, что для лиссабонской команды непосильно. Но Роналду был бы готов уступить и пойти на встречу…
Именно в системе клуба "Спортинг" Роналду стал таким игроком, каким его знает весь футбольный мир - пять титулов Лиги чемпионов, пять наград "Золотой мяч", титул чемпиона Европы 2016 года и многие другие выдающиеся достижения.
Клубная карьера Криштиану Роналду
|Клуб
|Годы
|Игры
|Голы
|"Спортинг"
|2002-2003
|25
|3
|"Манчестер Юнайтед"
|2003-2009
|196
|84
|"Реал Мадрид"
|2009-2018
|292
|311
|"Ювентус"
|2018-2021
|98
|81
|"Манчестер Юнайтед"
|2021-...
|39
|19
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