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В польской деревне погибли прораб и тракторист. Комментарии местных

Postimees rus.postimees.ee
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В польской деревне погибли прораб и тракторист. Комментарии местных
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Фото: UGC/REUTERS/SCANPIX

На часах было около 16:00, когда резкий свист дважды пронзил воздух в польской деревне Пшеводув. "Мгновение спустя я услышал два громких хлопка. Я был так напуган, что мурашки побежали по спине. Я никогда в жизни не слышал ничего подобного", – сказал польской газете Gazeta Wyborcza 60-летний землевладелец Станислав Иванейко, описывая вчерашние ракетные удары, в результате которых погибли два человека, пишет Rus.Postimees.

После гибели двух деревенских жителей Пшеводув пребывает в шоке. Речь идет о деревушке, расположенной в шести-семи километрах от границы Украины. Ферма, которая уже несколько лет принадлежит итальянской компании, окружена многоквартирными домами.

По словам местных жителей, вчера в результате ракетной атаки погибли прораб и его сосед-тракторист. Последний, по данным Gazeta Wyborcza, прибыл на территорию фермы с грузом зерна буквально за мгновение до взрыва.

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