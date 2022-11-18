"Тревожусь за будущее, за семью". Индрашис впервые открыто рассказал о саге со "Спартаком"

Это был единственный публичный комментарий Индрашиса. Изданию Privātā Dzīve свое видение ситуации рассказала мама хоккеиста, однако Микс об этом ничего не знал.

"Микс - взрослый человек и делает то, что считает необходимым. Мы с сыном на эту тему разговоров даже не начинали. Не хочу спрашивать, почему так, были другие варианты или нет. Если бы были, то он определённо выбрал бы те другие, так как знаю Микса, знаю его патриотическую позицию", - высказалась летом мама форварда.

В передаче "Анатомия хоккея с Екабом Редлихсом" Индрашис рассказал, что о его коммуникации со "Спартаком" никто из домашних не знал. Это было эмоционально тяжёлое время, так как у хоккеиста были размышления по поводу своего профессионального будущего.