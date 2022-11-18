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"Тревожусь за будущее, за семью". Индрашис впервые открыто рассказал о саге со "Спартаком"
Микс Индрашис Фото: Jānis Škapars/TVNET
Mārtiņš Kļavenieks Jēkabs Rēdlihs rus.tvnet.lv
"Тревожусь за будущее, за семью". Индрашис впервые открыто рассказал о саге со "Спартаком"
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В разгар лета, 29 июня? Латвию всколыхнула новость, что нападающий сборной Микс Индрашис подписал договор на один год с хоккейным клубом государства-агрессора московским "Спартаком". Часть общества поспешила публично обозвать его оккупантом, часть была смущена, а часть - ждала, что скажет сам Микс. Он выдержал недельную паузу, но после этого при помощи соцсетей отметил, что договор со "Спартаком" не подписал.

Это был единственный публичный комментарий Индрашиса. Изданию Privātā Dzīve свое видение ситуации рассказала мама хоккеиста, однако Микс об этом ничего не знал.

"Микс - взрослый человек и делает то, что считает необходимым. Мы с сыном на эту тему разговоров даже не начинали. Не хочу спрашивать, почему так, были другие варианты или нет. Если бы были, то он определённо выбрал бы те другие, так как знаю Микса, знаю его патриотическую позицию", - высказалась летом мама форварда.

В передаче "Анатомия хоккея с Екабом Редлихсом" Индрашис рассказал, что о его коммуникации со "Спартаком" никто из домашних не знал. Это было эмоционально тяжёлое время, так как у хоккеиста были размышления по поводу своего профессионального будущего.

"Ситуация была довольно сложной. Со всем, что там было и чего не было. С тем, что говорили одни, что другие. Ситуация не была простой, поэтому и шёл в [Латвийскую хоккейную] федерации говорить. Поэтому у меня был юрист, который обо всём был проинформирован", - заявил в студии TVNET Индрашис.

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