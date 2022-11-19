Путеводитель для всех, кто до сих пор не раскусил золотой алгоритм Tinder

Я была бы внимательной, если бы меня на первое свидание пригласили в кино. Остается вопрос - хочу я этого или не хочу.

Если свидание завершается в ресторане. Платить должен он, она или же делить напополам?

Почему он должен платить за тебя? У вас же не еще не возникло никаких отношений, а ты уже устанавливаешь правила. Вы в равнозначных ситуациях.

Если ты ждешь, что мужчина заплатит, то нужно спросить себя: что я дам взамен? Так как это сделка так и так. Это может показаться грубым, но это сделка! Если я плачу за все, то что будет мне, что ты дашь мне? Это обмен энергией, именно так просто.

Это такое потребительское мышление, что мне полагается, чтобы за меня заплатили. И чрезвычайно по-детски обижаться на мужчину, если он не оплатил счет за вас двоих. Если это актуальный вопрос - кто будет платить, то нужно договориться еще до свидания. Или же в этот раз я, а ты - в следующий. Но, если сам мужчина хочет подтвердить свое желание и говорит об этом, то это уже fine. Это комплимент женщине, но определенно не обязанность мужчины.

То же самое и с цветами на первом свидании?