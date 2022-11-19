Путеводитель для всех, кто до сих пор не раскусил золотой алгоритм Tinder

Известная в Латвии консультант по отношениям и секс-коуч Иева Симане тоже когда-то была активным пользователем Tinder, где встречала как интересных собеседников - потенциальных партнеров, так и пережила моменты "земля, разверзнись". Поэтому мне показалось особенно интересным поговорить именно с Иевой, чтобы она как женщина и как эксперт в области отношений могла поделиться своим опытом и выводами. Думаю, это будет хороший путеводитель для всех, кто еще не раскусил золотой алгоритм Tinder.
* слово "bullshit" словари предлагают перевести как "фигня, ерунда").
О теме алгоритма Tinder и своем личном опыте поговорили с сертифицированным коучем по отношениям и сексу, автором трех книг и создателем подкаста "О НАСЛАЖДЕНИЯХ" Иеву Симане.
Tinder - это как работа, как регулярное посещение спортзала. Только тяжелая и регулярная работа в нем может принести какие-либо результаты. Согласна?
Знаешь, Tinder я скорее рекомендовала бы воспринимать как игру. Мы слишком большой вес и ответственность "возлагаем" на пребывание в Tinder. Иногда кажется, что каждый момент или сердечко - решающий момент в твоей судьбе. Поверь мне, в этом нет ничего судьбоносного - просто нажми сердечко и посмотрим, что произойдет...
А если последует неудавшееся свидание, из-за которого появляется желание бросить все?
Такое точно может быть, и я сама прошла через это. Я вспоминаю те моменты, когда ты была на трех или четырех неудачных свиданиях и тебе кажется, что у всего этого нет никакого смысла. Но на самом деле все происходит так -
если мы говорим своей психике, что в этом нет смысла, то вокруг нас сразу возникает такая энергия - что в этом действительно нет никакого смысла, поэтому в жизни у тебя ничего и не происходит.
Что же делать, чтобы в жизни наконец что-то начало все происходить?
Очень важно понять, как ты себя презентуешь. Как ты к себе относишься. Как ты относишься к отношениям как к таковым. Начни с себя, а не повторяй, что там (в Tinder, - ред.) ничего нет, мужчины - ни на что не годные свиньи, все женщины - в поисках пользы для себя и т.д.
Начни с себя! Как я себя позиционирую, чтобы я был интересным или интересной. И все это без какого-либо остроумия.
Каким был твой первый опыт с Tinder?
Мой опыт был как по горкам, пока я не поняла, где собака зарыта. Когда я начала пользоваться Tinder, я только недавно развелась с мужем и у меня была уверенность, что теперь я найду своего суженого. Настоящего и единственного. Ну это, во-первых, bullshit. Излишне говорить, что у меня там ничего особо не получилось...
Но хочется же в эти сказки верить...
Да, в сказки верят и большие девочки - этому, к сожалению, мы научены.
Искать своего единственного и настоящего принца - это не было бы хорошим алгоритмом Tinder. Верь мне, у нас несколько настоящих и единственных!
Мы просто не делаем фокус на этом "настоящем и единственном" и не придаем этому слишком большое значение, мы же получаем более обширный круг людей, с которыми у нас что-то может получиться.
Ищите просто прикольного человека, с которым мило проводить время. И с которым у меня есть общие интересы. Общие ценности. Или же наши хобби и интересы совпадают.
Хорошо, когда поняла, что поиски "настоящего и единственного принца" терпят фиаско, что ты делала?
Я сменила свои фотографии. Поставила очень реалистичные фото - не только с красивой фотосессии, которая оставляет максимально красивые и максимально невозможные впечатления о женщине. Если не ошибаюсь, я на фото в каком-то походе или на природе. Затем
добавила игривое и короткое описание о себе, а не указывала, кого ищу и каким мужчина должен быть.
И все пошло, как только сменила фотографии и описание?
Да, вещи начали происходить. Я уверена, что решающим было именно то, что я фокусировалась не на единственном типе мужчин, который мне до сих пор в этой жизни попадался, а совсем наоборот - ставила сердечки тем мужчинам, которые у меня интереса не вызывали.
Это вызов... У каждого же в голове есть свой чек-лист, какого ты партнера хотела бы рядом с собой, а ты мне говоришь не встречать мужчин по одежке...
Но почему нет? Я своего мужчину именно так нашла! Конечно, было нужно немного переломить себя, но ты входишь в этакий азарт. Что самое плохое, что может произойти, если я кликну на это сердечко? Я же в любой момент могу отозвать это совпадение. В этом же нет ничего безвозвратного, но мы это не осознаем.
Чисто из спортивного интереса, с почти закрытыми глазами, я ставила сердечки всем подряд. И я своего нашла!
Хорошо, дошли до свиданий. Скажи, как лучше - договариваться о них быстрее или все-таки оценивать по переписке? Планировать короткое или все-таки готовиться, что потребуется время, чтобы понять - подходит или нет?
По-моему, первые свидания нужно делать короткими и концентрированными. И, чем быстрее, тем лучше. Не нужно создавать переписку с роман длиной и только потом встречаться.
Длинные, философские разговоры указывают на то, что у людей на самом деле нет особой нужды найти вторую половинку. Они только философствуют в интернете.
И это у меня подтвердилось - есть те, кто говорит, и есть те, кто говорит и делает. У меня был и один мужчина в Tinder, с которым я долго развивала свои способности коммуникации, но в конце концов он сказал, что хочет только говорить. И больше ничего не ищет. Но думаю, такие желания нужно указывать сразу в описании, так как получается этакое введение в заблуждение.
Короткое свидание может произойти и по видеозвонку - так экономишь свое время. Созвонившись, ты уже поймешь, нравится ли тебе голос, движения, мимика. Тебе короткая пятиминутка уже может дать ответ!
Но не хватает запаха...
Ну да, это уже следующий уровень.
Увиденное анализировать или не анализировать?
Лучше - не анализировать. А следовать ощущениям. Каковы были твои ощущения с этим человеком? А не какими были его волосы, руки. Нравился ли мне его голос? Или может раздражал? Мои ощущения и все. И тогда уже смотреть дальше.
Что ты скажешь о предложении в первый раз пойти в кино? Банально? Безличностно? Избегание разговоров?
Мне, если честно, кажется, что кино - короткий путь к чему-то интимному. Если приглашают в первый раз сразу в кино. Это может означать, что у мужчины могут быть помыслы о чем-то интимном. Он не совсем притащил женщину домой, но относительно темные и интимные условия все-таки получил. Ну, там можно как минимум прикоснуться руками. Это возможность без стеснения взять за руку. Может быть даже возможность положить руку на коленку и посмотреть, как женщина отреагирует. Может быть, даже возможность поцеловаться? Кино - интимное мероприятие.
Я была бы внимательной, если бы меня на первое свидание пригласили в кино. Остается вопрос - хочу я этого или не хочу.
Если свидание завершается в ресторане. Платить должен он, она или же делить напополам?
Почему он должен платить за тебя? У вас же не еще не возникло никаких отношений, а ты уже устанавливаешь правила. Вы в равнозначных ситуациях.
Если ты ждешь, что мужчина заплатит, то нужно спросить себя: что я дам взамен? Так как это сделка так и так. Это может показаться грубым, но это сделка! Если я плачу за все, то что будет мне, что ты дашь мне? Это обмен энергией, именно так просто.
Это такое потребительское мышление, что мне полагается, чтобы за меня заплатили. И чрезвычайно по-детски обижаться на мужчину, если он не оплатил счет за вас двоих. Если это актуальный вопрос - кто будет платить, то нужно договориться еще до свидания. Или же в этот раз я, а ты - в следующий. Но, если сам мужчина хочет подтвердить свое желание и говорит об этом, то это уже fine. Это комплимент женщине, но определенно не обязанность мужчины.
То же самое и с цветами на первом свидании?
О да, если он не пришел с цветами, то его можно списывать. История же не о том, что мужчине было бы жалко, он же не знает, к кому идет. Как и женщина не знает, к кому она идет. И разве женщина идет с чем-то особенным подготовленным для мужчины? Презентацией? С тем, что принарядилась? Вообще, еще одна вещь - не перестараться с принаряживанием. Не собирайся на первое свидание как в оперу. Так как в случае, если будет разочарование, оно обойдется тебе гораздо дешевле.
Пока себя такой, какая ты в обычной жизни. Так гораздо симпатичнее и правдивее.
Какими должен быть первый разговор при встрече? О чем говорить?
Разговор должен быть легким, но говорить нужно и о том, что тебя беспокоит. Если ты созрела для создания отношений, то двигать разговор в это русло. Если ты видишь в собеседнике потенциал, конечно. Но не превращай все это в тяжелое мероприятие, во время которого второй испугается. Обозначить. Ведь, если на первом свидании ты об этом не спросила, когда ты об этом спросишь? Какова цель, почему я иду на это свидание?
Еще один из красных флагов - чрезмерно говорить о себе. Вряд ли с человеком, который все время не дает тебе слова, могут возникнуть здоровые отношения. Большие говоруны обычно с нарциссичными признаками.
Что создает в нас гармоничные отношения? Симпатии друг к другу?
Один российский психолог сказал, что, в принципе, есть три больших "слона", чтобы создать гармоничные отношения, и если мы вообще встречаемся с целью создания долгосрочных отношений. Вот они:
общие ценности и интересы, второе - похожий гастрономический вкус, и третье - согласие в сексуальности. И, если так подумать, на самом деле особо ничего больше нам и не надо.
Конечно, мы можем стать мелочными и говорить об абстрактных вещах - я хочу, чтобы мужчина был с захватывающими хобби... Тогда я скажу, будь внимательна - если у него будут захватывающие хобби, на которые он тратит много времени, не начнешь ли ты бурчать? Может быть важнее то, что мужчину интересует, каковы твои интересы и как вы можете что-то поделать вместе?
Если у тебя не получается, не вини Tinder, не вини мужчин или женщин. Посмотри, что происходит в твоем внутреннем мире? Почему у меня не получается?
Может быть возложила слишком большую ценность, может быть не решила что-то другое в своей жизни. Может быть мне стоит сменить настройки? Может быть мне достаточно сменить в биографии одно предложение, чтобы все изменилось радикально.
Слово простота - чудесное в этом контексте. Быть проще!
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