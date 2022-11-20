Что? Сколько? Как? Возможно, самое откровенное интервью о рижских свингерах

"Добрый вечер, Герда, у статьи про свингер-клуб очень вкусное название. Просьба, если у вас есть контакты свингер-клуба, поделитесь ими. Спасибо заранее, Янис". "Йоу, прочитал статью TVNET, и это во мне разожгло искру :) Как все это происходит? Каков порядок, чтобы можно было посетить свингер-клуб? Что мне нужно знать? Надеюсь на ответ. Рейнис". "Привет. Спасибо за статью, она меня почти воодушевила, так как давно чувствую в себе эти фантазии, только все время это казалось невозможным. Могу ли попросить контакты этого клуба/руководителя. Прекрасного вечера, Мара".