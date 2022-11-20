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Что? Сколько? Как? Возможно, самое откровенное интервью о рижских свингерах
Фото: TVNET kolāža
Egoiste Gerda Pulkstene rus.tvnet.lv
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Что? Сколько? Как? Возможно, самое откровенное интервью о рижских свингерах
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"Добрый вечер, Герда, у статьи про свингер-клуб очень вкусное название. Просьба, если у вас есть контакты свингер-клуба, поделитесь ими. Спасибо заранее, Янис". "Йоу, прочитал статью TVNET, и это во мне разожгло искру :) Как все это происходит? Каков порядок, чтобы можно было посетить свингер-клуб? Что мне нужно знать? Надеюсь на ответ. Рейнис". "Привет. Спасибо за статью, она меня почти воодушевила, так как давно чувствую в себе эти фантазии, только все время это казалось невозможным. Могу ли попросить контакты этого клуба/руководителя. Прекрасного вечера, Мара".

Это только некоторые из писем, которые после публикации первой статьи в довольно поздний вечерний час упали в мой почтовый ящик в Facebook. Так как интерес есть, и, даже не побоюсь сказать, чувствительный, время для обещанной второй части статьи.

В целом можно сказать, что на мероприятиях больше мужчин. Однако радостно, что в последнее время наблюдаем, что все больше активизируются женщины и пары. Вообще считаем, что

на мероприятиях идеальная пропорция одна пара +1 мужчина. То есть - одна женщина и двое мужчин. Тогда чаще всего мероприятие будет гармоничным и удавшимся.

Однако статистика последних мероприятий свидетельствует, что до идеальной пропорции немного не хватает именно мужчин и реально в последнее время в среднем было 1,6 мужчин на одну даму.

Женщина и двое мужчин. По-моему, самая распространенная женская эротическая фантазия...

Да, но здесь свою роль играет и факт, что природа дала женщине возможность достигать оргазма несколько раз за вечер, тогда как у мужчин это число более лимитированное. Поэтому и это соотношение...

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