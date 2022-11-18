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POSTIMEES В ПОЛЬШЕ ⟩ Житель села Пшеводув о ракетном ударе: двое моих друзей погибли

Маргус Мартин Мадис Вельтман rus.postimees.ee
Житель села Пшеводув о ракетном ударе: двое моих друзей погибли
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Сегодня фермер Станислав вел свой велосипед домой из соседнего села, в которое попала ракета, и благодарил судьбу за то, что остался жив.
Сегодня фермер Станислав вел свой велосипед домой из соседнего села, в которое попала ракета, и благодарил судьбу за то, что остался жив. Фото: Madis Veltman

Село Пшеводув в восточной части Польши, в котором проживает около четырехсот жителей, находится в тяжелом шоке после трагического происшествия, случившегося вчера днем ​​– зерносушилка в населенном пункте в десяти километрах от украинской границы была поражена ракетой (по данным по некоторым данным, двумя), взрыв которой унес две жизни, пишет Rus.Postimees.

"Двое моих друзей погибли", – сказал сегодня Postimees Станислав, фермер, который вел велосипед рядом с собой в свою родную деревню Сентник, расположенную в пяти километрах от Пшеводува. "Я знал их, потому что живу в этом же районе. Мне жаль этих парней. С одним из них я когда-то вместе учился в этой самой школе, другой жил в пяти километрах от Сентника".

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