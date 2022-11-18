Село Пшеводув в восточной части Польши, в котором проживает около четырехсот жителей, находится в тяжелом шоке после трагического происшествия, случившегося вчера днем – зерносушилка в населенном пункте в десяти километрах от украинской границы была поражена ракетой (по данным по некоторым данным, двумя), взрыв которой унес две жизни, пишет Rus.Postimees.
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POSTIMEES В ПОЛЬШЕ ⟩ Житель села Пшеводув о ракетном ударе: двое моих друзей погибли
Житель села Пшеводув о ракетном ударе: двое моих друзей погибли
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