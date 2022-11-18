POSTIMEES В ПОЛЬШЕ ⟩ Житель села Пшеводув о ракетном ударе: двое моих друзей погибли

"Двое моих друзей погибли", – сказал сегодня Postimees Станислав, фермер, который вел велосипед рядом с собой в свою родную деревню Сентник, расположенную в пяти километрах от Пшеводува. "Я знал их, потому что живу в этом же районе. Мне жаль этих парней. С одним из них я когда-то вместе учился в этой самой школе, другой жил в пяти километрах от Сентника".