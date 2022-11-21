Последствия удорожания жизни - нужно браться за накопления на черный день

В июне этого года, когда Янис внес первый платеж по кредиту за рядный дом в Марупе, изменяемая трехмесячная процентная ставка Euribor была ноль. Однако уже во второй половине лета она начала подниматься, и к месячному платежу добавились 40 евро. В свою очередь с середины ноября Euribor снова растет и счета выросли на 150 - 150 евро. "Это много, так как рассчитывали на общий платеж в месяц до 500 евро, а теперь получается около 700, - говорит Янис. - Более того, Европейский центральный банк обещает продолжать повышение процентных ставок".
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Впрочем, он добавляет, что кредит для семьи с тремя детьми не особо большой - 110 000 евро, неизменяемая ставка банка хорошая, а в программе поддержки многодетных семей Altum благоприятные условия, однако тревожит общий рост расходов на отопление, электричество, в детсаду в этом году три раза поднимали плату за питание (в Марупе нет муниципального софинансирования).