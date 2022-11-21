Последствия удорожания жизни - нужно браться за накопления на черный день

Впрочем, он добавляет, что кредит для семьи с тремя детьми не особо большой - 110 000 евро, неизменяемая ставка банка хорошая, а в программе поддержки многодетных семей Altum благоприятные условия, однако тревожит общий рост расходов на отопление, электричество, в детсаду в этом году три раза поднимали плату за питание (в Марупе нет муниципального софинансирования).

Чуть легче ситуация у тех, кто брал кредит довольно давно и у кого уже не осталось длинного срока платежа. Инга кредит в банк на приобретение квартиры в новом проекте взяла в 2018 году, внеся в качестве первого взноса деньги от проданной прошлой квартиры. "Я не типичный кредитополучатель - остался маленький срок и небольшая сумма. Общая выплата по кредиту в месяц составляла 20 евро. Все время было очень выгодно, общие проценты были небольшими - 2%. В договоре сказано, что ставку Euribor пересматривают раз в шесть месяцев. Общая ставка теперь выше трех процентов, приближается к четырем. В январе или феврале Euribor снова поднимется".