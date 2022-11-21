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Последствия удорожания жизни - нужно браться за накопления на черный день
Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees
Inese Helmane rus.tvnet.lv
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Последствия удорожания жизни - нужно браться за накопления на черный день
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В июне этого года, когда Янис внес первый платеж по кредиту за рядный дом в Марупе, изменяемая трехмесячная процентная ставка Euribor была ноль. Однако уже во второй половине лета она начала подниматься, и к месячному платежу добавились 40 евро. В свою очередь с середины ноября Euribor снова растет и счета выросли на 150 - 150 евро. "Это много, так как рассчитывали на общий платеж в месяц до 500 евро, а теперь получается около 700, - говорит Янис. - Более того, Европейский центральный банк обещает продолжать повышение процентных ставок".

Впрочем, он добавляет, что кредит для семьи с тремя детьми не особо большой - 110 000 евро, неизменяемая ставка банка хорошая, а в программе поддержки многодетных семей Altum благоприятные условия, однако тревожит общий рост расходов на отопление, электричество, в детсаду в этом году три раза поднимали плату за питание (в Марупе нет муниципального софинансирования).

Чуть легче ситуация у тех, кто брал кредит довольно давно и у кого уже не осталось длинного срока платежа. Инга кредит в банк на приобретение квартиры в новом проекте взяла в 2018 году, внеся в качестве первого взноса деньги от проданной прошлой квартиры. "Я не типичный кредитополучатель - остался маленький срок и небольшая сумма. Общая выплата по кредиту в месяц составляла 20 евро. Все время было очень выгодно, общие проценты были небольшими - 2%. В договоре сказано, что ставку Euribor пересматривают раз в шесть месяцев. Общая ставка теперь выше трех процентов, приближается к четырем. В январе или феврале Euribor снова поднимется".

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