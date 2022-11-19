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В Эстонии бывшего учителя признали виновным в сексуальных домогательствах к детям

Тийт Рейнберг rus.postimees.ee
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В Эстонии бывшего учителя признали виновным в сексуальных домогательствах к детям
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Пять месяцев Тыниса Оху (справа) в пайдеском Доме музыки и театра поблагодарили за хорошую работу, ведь под его руководством ученик получил высокое место в Олимпиада.
Пять месяцев Тыниса Оху (справа) в пайдеском Доме музыки и театра поблагодарили за хорошую работу, ведь под его руководством ученик получил высокое место в Олимпиада. Фото: Kristo Kivisoo/ Järva Teataja

Пярнуский уездный суд признал бывшего учителя английского языка Тюриской основной школы Тыниса Оху виновным в сексуальных домогательствах, пишет Rus.Postimees.

Согласно статье Пенитенциарного кодекса, сексуальные домогательства – это "умышленное физическое действие сексуального характера, совершенное в отношении другого лица против его воли и с целью или следствием унижения его человеческого достоинства".

Слухи о том, что Тынис Оху домогается детей, ходят в Тюри уже год. И это не только слухи, все зашло так далеко, что сам Оху летом в Järva Teataja написал длинное мнение со своей версией случившегося.

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