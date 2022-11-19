Пярнуский уездный суд признал бывшего учителя английского языка Тюриской основной школы Тыниса Оху виновным в сексуальных домогательствах, пишет Rus.Postimees.
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В Эстонии бывшего учителя признали виновным в сексуальных домогательствах к детям
В Эстонии бывшего учителя признали виновным в сексуальных домогательствах к детям
Согласно статье Пенитенциарного кодекса, сексуальные домогательства – это "умышленное физическое действие сексуального характера, совершенное в отношении другого лица против его воли и с целью или следствием унижения его человеческого достоинства".