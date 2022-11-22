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Что делать Западу с друзьями Путина у себя же дома?
Фото: AP/SCANPIX, Shutterstock, TVNET kolāža
Сергей Гуриев Project Syndicate
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Что делать Западу с друзьями Путина у себя же дома?
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Недавняя премьера новой киноверсии романа Эриха Марии Ремарка "На западном фронте без перемен" напоминает о тесных параллелях между Первой мировой войной и нынешней войной между автократиями и демократиями. Сейчас боевые действия ведутся в Украине, но, как и в Первую мировую войну, широкомасштабная война ведется на нескольких фронтах: энергетическом, зерновом и, что менее заметно, Западном фронте. В западных столицах, поддерживаемые автократами лоббисты, пособники, попутчики и "понимающие" пытаются подорвать единство демократического мира и ослабить его решимость в сохранении санкций против России и поставки оружия в Украину.

Оригинальное немецкое название романа Ремарка – Im Westen nichts Neues ("На Западе ничего нового") – весьма подходяще. Нет ничего нового в автократических правительствах, вмешивающихся в Западную политику. Самым известным и хорошо задокументированным эпизодом является вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Но это был лишь один из многих примеров. Как нам в прошлом месяце стало известно, Китай вмешался в расследование правительством США предполагаемого мошенничества и рэкета со стороны китайской компании Huawei, и с тех пор он запустил в социальных сетях ботов для распространения дезинформации в преддверии промежуточных выборов в США. Аналогичным образом, недавние выборы в Италии привели к власти коалицию, в которую входит "Лига", которая на протяжении многих лет отстаивала пророссийскую позицию и якобы получила поддержку российского правительства.

В то время как российский президент Владимир Путин нагло нарушает международное право на украинском фронте, его лоббисты в западных столицах действуют скрытно, что допускает правдоподобное отрицание. Как я показал в своей недавней книге Spin Dictators, написанной в соавторстве с Дэниелом Трейсманом, именно так сейчас действует большинство недемократических режимов. Ушли в прошлое военные мундиры тиранов двадцатого века. Нынешние автократы носят солидные деловые костюмы и изображают из себя демократов, и этого оказалось достаточно, чтобы предоставить им доступ на встречи высокого уровня в Давосе или на G20, где они активно вербуют бывших западных политиков, юристов, консультантов по связям с общественностью и мозговые центры, чтобы заявить о себе на Западе.

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