Что делать Западу с друзьями Путина у себя же дома?

Оригинальное немецкое название романа Ремарка – Im Westen nichts Neues ("На Западе ничего нового") – весьма подходяще. Нет ничего нового в автократических правительствах, вмешивающихся в Западную политику. Самым известным и хорошо задокументированным эпизодом является вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Но это был лишь один из многих примеров. Как нам в прошлом месяце стало известно, Китай вмешался в расследование правительством США предполагаемого мошенничества и рэкета со стороны китайской компании Huawei, и с тех пор он запустил в социальных сетях ботов для распространения дезинформации в преддверии промежуточных выборов в США. Аналогичным образом, недавние выборы в Италии привели к власти коалицию, в которую входит "Лига", которая на протяжении многих лет отстаивала пророссийскую позицию и якобы получила поддержку российского правительства.