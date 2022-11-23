Алексей, чьи неоднозначные взгляды не помешали попасть на латвийское TikTok-шоу

Ведущими шоу на развлекательной платформе Tet TV+ стали популярный блогер (экс-Latvian Sisters) Элина Пакалне, комик (основатель Comedy Latvija и участник Singapūras Satīns) Эдгар Балиньш и боксер Кристап Зутис.

Элина Пакалне объяснила, что уникальность этого шоу - в том, чтобы показать, как "не идти по карьерной лестнице, а сразу подняться на лифте": "То есть мы сразу говорим, что работает, что - нет. Как все проходит. Им не надо будет проходить то, что проходила я".

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О кастинге

Алексей Вавер признался, что на проект попал случайно. Он листал Facebook и нашел объявление о наборе участников в TikTok-дом. "TikTok я толком особо никогда не занимался", - подумал Алексей и решил попробовать свои силы в этом шоу. Тем более что за плечами у него были курсы актерского мастерства: "Было интересно попробовать себя в чем-то новом. На мое удивление, я прошел оба кастинга".

Парень признается, что кастинг для него не был сложным. Там не спрашивали ничего особенного. Продюсеров интересовало, насколько харизматичный человек перед ними, как он умеет адаптироваться под ситуацию. "Все можно увидеть в выпусках шоу", - хитро отвечает Алексей. "Но по большей части оценивалась именно харизма. И насколько ты можешь подстроиться под неудобные для тебя вопросы", - поясняет он.

Алексей Вавер Фото: Jānis Škapars/TVNET

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