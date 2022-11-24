Страны Балтии не хотят спонсировать войну, но этой зимой вынуждены греться российским газом

Postimees обнаружил, что эстонский администратор системы несколько раз показывает одно и то же количество газа на разных строках в списке поставок. В частности, годовая пропускная способность Клайпедского СПГ-терминала отображалась по данным на начало июня (38 тераватт-часов), а запасы в подземном хранилище газа в латвийском Инчукалнсе оценивались на основе осеннего заполнения.

Однако, поскольку часть клайпедского газа летом хранилась в Латвии, такая непоследовательность означает ошибки в расчетах. Или другими словами: Elering в своем прогнозе учел газ, который для того, чтобы расчеты могли соответствовать действительности, должен был находиться в обоих местах одновременно, хотя на самом деле он был только в Латвии.

С помощью логических ошибок Elering увеличил количество газа как минимум на 1,9 тераватт-часа. Для всего нашего региона это небольшое количество, но для одной Эстонии она соответствует полугодовым потребностям. Управляющий газовой системой Эстонии признал ошибку и пообещал в будущем отображать данные по-другому.