После начала войны в Украине в балтийско-финляндскую газовую сеть было завезено такое количество российского газа по трубопроводам, которое более чем в два с половиной раза превышает годовое потребление Эстонии. Однако, если бы презренный товар не был приобретен, дома могли бы остаться зимой неотопленными, пишет Rus.Postimees.
Страны Балтии не хотят спонсировать войну, но этой зимой вынуждены греться российским газом
Postimees обнаружил, что эстонский администратор системы несколько раз показывает одно и то же количество газа на разных строках в списке поставок. В частности, годовая пропускная способность Клайпедского СПГ-терминала отображалась по данным на начало июня (38 тераватт-часов), а запасы в подземном хранилище газа в латвийском Инчукалнсе оценивались на основе осеннего заполнения.
Однако, поскольку часть клайпедского газа летом хранилась в Латвии, такая непоследовательность означает ошибки в расчетах. Или другими словами: Elering в своем прогнозе учел газ, который для того, чтобы расчеты могли соответствовать действительности, должен был находиться в обоих местах одновременно, хотя на самом деле он был только в Латвии.
С помощью логических ошибок Elering увеличил количество газа как минимум на 1,9 тераватт-часа. Для всего нашего региона это небольшое количество, но для одной Эстонии она соответствует полугодовым потребностям. Управляющий газовой системой Эстонии признал ошибку и пообещал в будущем отображать данные по-другому.