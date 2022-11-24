Реестр запрещенных сайтов появился в России 10 лет назад, в 2012 году. За это время, по данным Роскомсвободы, было заблокировано 1 276 480 сайтов и ссылок. Только за первые пять месяцев войны, об этом говорит генпрокурор РФ Игорь Краснов, - около 138 тысяч ресурсов. Сейчас эта цифра еще выше. Сколько среди заблокированных сайтов СМИ, никто не считал, но всем понятно, что медиаполе зачищено. На федеральном уровне - точно.
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Зачем Россия Путина блокирует Россию здорового человека
Зачем Россия Путина блокирует Россию здорового человека
В 2014 году, когда началась война, первой моей мыслью было: "Ну все, нам конец". Не им, а нам. Я очень сочувствую украинцам, но сразу было понятно, что главную войну Россия ведет против самой себя.
В одном из публичных выступлений главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов употребил выражение "геноцид СМИ". Но геноцид СМИ - только часть геноцида собственного народа. Проявление пещерных страхов перед самими собой. Потому что мы тоже другие, разные (об этом и пишут в идеале нормальные медиа), одинаковых не бывает. Этому многообразию надо бы радоваться, ценить его, но как раз оно и пугает Кремль.
Страх - ключевое слово. Блокировка "Новой" - поступок напуганных людей, не соизмеряющих свои страхи с реальностью.
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