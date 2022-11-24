Зачем Россия Путина блокирует Россию здорового человека

В 2014 году, когда началась война, первой моей мыслью было: "Ну все, нам конец". Не им, а нам. Я очень сочувствую украинцам, но сразу было понятно, что главную войну Россия ведет против самой себя.

В одном из публичных выступлений главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов употребил выражение "геноцид СМИ". Но геноцид СМИ - только часть геноцида собственного народа. Проявление пещерных страхов перед самими собой. Потому что мы тоже другие, разные (об этом и пишут в идеале нормальные медиа), одинаковых не бывает. Этому многообразию надо бы радоваться, ценить его, но как раз оно и пугает Кремль.

Страх - ключевое слово. Блокировка "Новой" - поступок напуганных людей, не соизмеряющих свои страхи с реальностью.