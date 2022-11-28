Из опасений продают недвижимость за миллионы и уезжают из Латвии

Это было эмоциональным и импульсивным решением в конце февраля сразу же после вторжения России в Украину. Опасаясь, что два пятиэтажных арендных дома в дальнем центре Риги снова придется потерять, и не зная, каким после этого может быть путь владельца, было решено построенные в 1939 году дома продать. Еще неполный год назад родившийся в 1946 году в Сибири наследник оба дома подарил единственному сыну, пообещав арендаторам, что дома останутся арендными, ведь внуки же растут! Новый владелец решился на благоустройство зданий. Но началась война.