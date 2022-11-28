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Из опасений продают недвижимость за миллионы и уезжают из Латвии
Фото: Pixabay
Inese Helmane rus.tvnet.lv
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Из опасений продают недвижимость за миллионы и уезжают из Латвии
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Это было эмоциональным и импульсивным решением в конце февраля сразу же после вторжения России в Украину. Опасаясь, что два пятиэтажных арендных дома в дальнем центре Риги снова придется потерять, и не зная, каким после этого может быть путь владельца, было решено построенные в 1939 году дома продать. Еще неполный год назад родившийся в 1946 году в Сибири наследник оба дома подарил единственному сыну, пообещав арендаторам, что дома останутся арендными, ведь внуки же растут! Новый владелец решился на благоустройство зданий. Но началась война.

В ходе небольшого аукциона оба дома хотели приобрести несколько компаний. Данный Земельной книги свидетельствуют, что за землю и оба дома один из претендентов заплатил 2,25 миллиона евро. Теперь уже бывший владелец с семьей, двумя сыновьями, перебрался в Австрию, подальше от российской границы и возможного эпицентра конфликта. А арендаторы квартир в начале августа получили сообщения о разрыве договоров об аренде. Дома разделены на квартирную собственность и выставлены на продажу.

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