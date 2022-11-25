В 2020 году самые большие зарплаты в Латвии были у капитанов судов и пилотов самолетов и технических специалистов, однако в этом году ситуация значительно изменилась. Представители каких профессий в Латвии зарабатывают больше всех, а каких - меньше?
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Какие профессии в Латвии оплачиваются лучше всего?
Какие профессии в Латвии оплачиваются лучше всего?
Два года назад первую тройку занимали пилоты самолетов и технические специалисты (3279 евро), руководители сферы информации и коммуникационных технологий (2931 евро) и программисты (2644 евро).