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Какие профессии в Латвии оплачиваются лучше всего?
Фото: Marian Weyo/Shutterstock
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Какие профессии в Латвии оплачиваются лучше всего?
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В 2020 году самые большие зарплаты в Латвии были у капитанов судов и пилотов самолетов и технических специалистов, однако в этом году ситуация значительно изменилась. Представители каких профессий в Латвии зарабатывают больше всех, а каких - меньше?

Два года назад первую тройку занимали пилоты самолетов и технические специалисты (3279 евро), руководители сферы информации и коммуникационных технологий (2931 евро) и программисты (2644 евро).

Кроме того, в 2020 году наибольшие зарплаты были у создателей приложений и аналитиков (2644 евро), врачей (2543 евро), старших специалистов по юридическим делам (2162 евро) и старших специалистов по базам данных и сетям (2106 евро).

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