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Пара Камбала установила истинные границы чухни
Фото: TVNET kolāža
Toms Lūsis rus.tvnet.lv
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Пара Камбала установила истинные границы чухни
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Для начала хочу сказать - да, знаю, что тема чухни уже более недели как стара, немного устарела и в социальных сетях обсуждалась даже больше, чем стоило. Но на праздничной неделе я был в отпуске и, не поверите, у меня по поводу этого случая есть мнение.

Вот, это был классический случай, когда небольшой видеофрагмент, на котором человек говорит что-то заметно глупое и излишнее, превращается в сенсацию государственного масштаба. В таких случаях у героя истории в принципе есть несколько возможностей для дальнейших действий. Можно, например, просто проигнорировать случай и делать вид, что ничего не произошло. Это было бы относительно трусливым выбором, но уже в течение какой-то недели все о чухне бы уже забыли.

Есть еще опция подойти к делу с конкретной дозой самоиронии, повторно признать ошибку и поделиться у себя в соцсетях лучшими шутками по поводу этого случая. Это определенно было бы моим выбором и единственным способом, как попытаться убедить общество в том, что ты не дикий лох. И в том случае все в течение недели забыли бы о чухне. Конечно, в таком случае человек должен быть способен на самоиронию, полноценное признание ошибок и осознание, что ты - не центр вселенной.

Далее следует третий и самый тупой способ, как отреагировать на публично высказанную глупость, и в дальнейшем я буду звать его "приемом Камбалы". В частности - после того, как ты буквально наехал на большую часть Латвии и ее жителей, поспешно берешь на себя роль страдальца, созываешь пресс-конференцию и со слезами на глазах грозишься подать на всех в суд.

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