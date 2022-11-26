Пара Камбала установила истинные границы чухни

Вот, это был классический случай, когда небольшой видеофрагмент, на котором человек говорит что-то заметно глупое и излишнее, превращается в сенсацию государственного масштаба. В таких случаях у героя истории в принципе есть несколько возможностей для дальнейших действий. Можно, например, просто проигнорировать случай и делать вид, что ничего не произошло. Это было бы относительно трусливым выбором, но уже в течение какой-то недели все о чухне бы уже забыли.

Есть еще опция подойти к делу с конкретной дозой самоиронии, повторно признать ошибку и поделиться у себя в соцсетях лучшими шутками по поводу этого случая. Это определенно было бы моим выбором и единственным способом, как попытаться убедить общество в том, что ты не дикий лох. И в том случае все в течение недели забыли бы о чухне. Конечно, в таком случае человек должен быть способен на самоиронию, полноценное признание ошибок и осознание, что ты - не центр вселенной.