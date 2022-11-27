Новая стратегия воина света демографии: миссия латышки - "самовоспроизводство"?

Конечно, определенный идеологический "привкус" исследованию придала и жизнь руководителя центра Иманта Парадниекса. Несмотря на то, что его систематическая отдача вопросам демографии под сомнение не ставится, ее высказывания заставляли хмурить лоб многих. Парадниекс долгое время выражал и активно пытался воплотить в жизнь в латвийском законодательстве несколько крайне консервативных норм закона о том, что женщина может и не может делать со своим телом.