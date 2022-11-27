Платформа по сотрудничеству "Центр по демографическим делам" выступила со Стратегий возрождения народа (Tautas ataudzes stratēģija, TAS). Стратегия предусматривает мероприятия, которые остановят спад демографических показателей и будут способствовать возрождению народа в Латвии. Читая документ, нужно признать - проделана систематизированная работа, которая требовала терпения и компетентности исследователей. После прочтения становится ясно, что этот вопрос однозначно должен быть приоритетным. Однако круг обобщенных проблем, способ их преподнесения и неизбежная модель "идеальной семьи", доминирующая в документе, вызывают небольшое недоразумение.
Для абонентов
Новая стратегия воина света демографии: миссия латышки - "самовоспроизводство"?
Новая стратегия воина света демографии: миссия латышки - "самовоспроизводство"?
Ключевые слова