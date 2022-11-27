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Новая стратегия воина света демографии: миссия латышки - "самовоспроизводство"?
Фото: Felīcija Vērzemniece/TVNET kolāža
Alise Jesenska rus.tvnet.lv
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Новая стратегия воина света демографии: миссия латышки - "самовоспроизводство"?
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Платформа по сотрудничеству "Центр по демографическим делам" выступила со Стратегий возрождения народа (Tautas ataudzes stratēģija, TAS). Стратегия предусматривает мероприятия, которые остановят спад демографических показателей и будут способствовать возрождению народа в Латвии. Читая документ, нужно признать - проделана систематизированная работа, которая требовала терпения и компетентности исследователей. После прочтения становится ясно, что этот вопрос однозначно должен быть приоритетным. Однако круг обобщенных проблем, способ их преподнесения и неизбежная модель "идеальной семьи", доминирующая в документе, вызывают небольшое недоразумение.

Конечно, определенный идеологический "привкус" исследованию придала и жизнь руководителя центра Иманта Парадниекса. Несмотря на то, что его систематическая отдача вопросам демографии под сомнение не ставится, ее высказывания заставляли хмурить лоб многих. Парадниекс долгое время выражал и активно пытался воплотить в жизнь в латвийском законодательстве несколько крайне консервативных норм закона о том, что женщина может и не может делать со своим телом.

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