"Казалось, что едем в безопасном месте". Что происходит, когда в машину бьет молния

В 2019 году жительница Литвы совсем неспешно во время грозы перемещалась по дорогам Новосибирска, когда внезапно в ее автомобиль ударила молния. Такой же инцидент пережил житель Вильнюса Хенрик, который поделился рассказом о произошедшем, сообщает портал 15min.