В 2019 году жительница Литвы совсем неспешно во время грозы перемещалась по дорогам Новосибирска, когда внезапно в ее автомобиль ударила молния. Такой же инцидент пережил житель Вильнюса Хенрик, который поделился рассказом о произошедшем, сообщает портал 15min.
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"Казалось, что едем в безопасном месте". Что происходит, когда в машину бьет молния
"Казалось, что едем в безопасном месте". Что происходит, когда в машину бьет молния
Житель Вильнюса Хенрик в 2019 году у Йонавы на своем Volvo затерялся в компании мотоциклистов, когда обычная поездка стала адом. Молния удивила как группу мотоциклистов, так и водителя машины.
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