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"Казалось, что едем в безопасном месте". Что происходит, когда в машину бьет молния
Удар молнии в автомобиль Фото: 15min.lt
TVNET Auto rus.tvnet.lv
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"Казалось, что едем в безопасном месте". Что происходит, когда в машину бьет молния
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В 2019 году жительница Литвы совсем неспешно во время грозы перемещалась по дорогам Новосибирска, когда внезапно в ее автомобиль ударила молния. Такой же инцидент пережил житель Вильнюса Хенрик, который поделился рассказом о произошедшем, сообщает портал 15min.

Житель Вильнюса Хенрик в 2019 году у Йонавы на своем Volvo затерялся в компании мотоциклистов, когда обычная поездка стала адом. Молния удивила как группу мотоциклистов, так и водителя машины.

Разряд молнии никого не травмировал, в том числе и мотоциклистов, которые являются наименее защищенными участниками дорожного движения. В свою очередь в Volvo 2003 года выпуска, наоборот, сгорела электрика, и она была повреждена безвозвратно.

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