"На 50-летнем юбилее я была на четвертом месяце". История латышки о поздней беременности

Я давно знаю женщину, которая была готова поделиться своей историей. У нас обеих примерно в одно время родились дети. Родились, выросли и... А потом у нее снова родился малыш. А потом еще раз. Насколько легко или сложно заводить детей в пятьдесят лет, и в конечном счете - как человек приходит к такому решению?