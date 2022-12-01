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"На 50-летнем юбилее я была на четвертом месяце". История латышки о поздней беременности
Беременность. Иллюстративное фото Фото: maxim ibragimov/Shutterstock
Apollo.lv Ieva Raiskuma rus.tvnet.lv
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"На 50-летнем юбилее я была на четвертом месяце". История латышки о поздней беременности
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Я давно знаю женщину, которая была готова поделиться своей историей. У нас обеих примерно в одно время родились дети. Родились, выросли и... А потом у нее снова родился малыш. А потом еще раз. Насколько легко или сложно заводить детей в пятьдесят лет, и в конечном счете - как человек приходит к такому решению?

Подруга примерно в то же время примерно в той же ситуации приобрела кошку. Я чувствовала себя очень хорошо. Однако некоторое время назад со мной случился один поучительный, ядовитый случай - мужчина, который сел мне на шею.

После четырех лет совместной жизни я выставила его за дверь, и это был чертовски счастливый день. И так я продолжала жить, одинокая и счастливая, болтая со старшим ребенком по Скайпу.

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