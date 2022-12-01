Я давно знаю женщину, которая была готова поделиться своей историей. У нас обеих примерно в одно время родились дети. Родились, выросли и... А потом у нее снова родился малыш. А потом еще раз. Насколько легко или сложно заводить детей в пятьдесят лет, и в конечном счете - как человек приходит к такому решению?
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"На 50-летнем юбилее я была на четвертом месяце". История латышки о поздней беременности
"На 50-летнем юбилее я была на четвертом месяце". История латышки о поздней беременности
Подруга примерно в то же время примерно в той же ситуации приобрела кошку. Я чувствовала себя очень хорошо. Однако некоторое время назад со мной случился один поучительный, ядовитый случай - мужчина, который сел мне на шею.
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