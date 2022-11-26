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Невинный треп или вербовка? Российский дипломат выманивал данные у гражданина Эстонии

Анастасия Тидо rus.postimees.ee
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Невинный треп или вербовка? Российский дипломат выманивал данные у гражданина Эстонии
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Фото: Postimees/sotsiaalmeedia

В редакцию Rus.Postimees поступила информация о том, что работник посольства Российской Федерации задает своим эстонским знакомым много необычных вопросов. Это позволяет допустить, что он может быть сотрудником спецслужб России. Поскольку подобных случаев в Эстонии было немало, мы отнеслись к этому серьезно и поговорили со специалистами, а изучение биографии дипломата Артема Ханеева дало любопытный результат.

Человек, с которым общался журналист – назовем его Андреем – рассказал, что познакомился с сотрудником российского посольства Артемом в общей компании. "Артем приезжал на автомобиле с посольскими номерами, и он сам сказал, что работает в посольстве, занимается памятниками и мемориалами. И как бы его поведение показалось нам необычным".

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