"Это война Путина с мировой цивилизацией": интервью бывшего советника Чубайса Леонида Гозмана

Анатолий Чубайс в 2011 году в статусе главы «Роснано» уверенно гнул свою линию, демонстрируя достижения РФ в сфере нанотехнологий. В 2022 году многолетний соратник Путина покинул РФ после чего оказался в реанимации. Его бывший советник Леонид Гозман впервые за долгое время рассказал о бывшем главе Администрации президента РФ.

Война Путина с Украиной продолжается девять месяцев. За это время Россию покинуло, в том числе, много людей, которые в разные годы работали с президентом России. Один из них Анатолий Чубайс. Его многолетний советник, психолог и соорганизатор нескольких либеральных партий РФ Леонид Гозман, который был вынужден уехать из РФ после нескольких арестов, в большом интервью Rus.Postimees рассказал о последствиях войны для России, Европы и мира.