Война Путина с Украиной продолжается девять месяцев. За это время Россию покинуло, в том числе, много людей, которые в разные годы работали с президентом России. Один из них Анатолий Чубайс. Его многолетний советник, психолог и соорганизатор нескольких либеральных партий РФ Леонид Гозман, который был вынужден уехать из РФ после нескольких арестов, в большом интервью Rus.Postimees рассказал о последствиях войны для России, Европы и мира.
Для абонентов
"Это война Путина с мировой цивилизацией": интервью бывшего советника Чубайса Леонида Гозмана
"Это война Путина с мировой цивилизацией": интервью бывшего советника Чубайса Леонида Гозмана
Леонид Гозман уверен, что главное, чем мир может помочь Киеву сейчас, это оружие. А помогать необходимо, несмотря на все понятные неприятности вроде рекордной инфляции в странах ЕС. Потому что цена вопроса – выживание европейской цивилизации. Режим Путина перестанет быть опасным после того, как Украина сможет освободить Крым, уверен наш собеседник.
Ключевые слова
- россия
- путин
- эстония
- ес
- смерть
- латвия
- газ
- евросоюз
- польша
- зима
- дмитрий медведев
- европа
- чубайс
- владимир путин
- энергетика
- гитлер
- инфляция
- приватизация
- переворот
- великобритания
- киев
- америка
- сергей шойгу
- алексей навальный
- либералы
- либерализм
- анатолий чубайс
- леонид гозман
- военный переворот
- государственный переворот
- госпереворот
- путинизм