"Все, свобода! Я больше не ассоциируюсь с "политически значимым лицом!" - об этом 1 ноября в Twitter написала Диана Иелея - супруга политика, бывшего депутата Сейма, министра внутренних дел Марии Голубевой.
"По-человечески трудно и больно". Диана Иелея о 29 годах вместе с Марией Голубевой
Работа Марии Голубевой в Сейме, а особенно время, когда она была министром внутренних дел, стало огромным испытанием для них обеих. Диана все это время молчала. Теперь она наконец может говорить.
Конечно, они обе есть и будут в политике, но сейчас нужно сделать перерыв. Что ж, на все это можно посмотреть со стороны - с улыбкой, с иронией, без розовых очков. Разворачивается довольно печальная картина...
- Когда вы познакомились, вы вообще думали, что будете вместе так долго? 29 лет - это почетно.
- Наша история началась на улице Висвалжа, на филологическом факультете. Мы познакомились во время учебы на 1-м курсе в 1990 году. В то время не было принято то, что может быть пара из двух женщин или двух мужчин. Даже на факультете иностранных языков. Да, об этом слышали, но это было где-то на Западе.