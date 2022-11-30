"По-человечески трудно и больно". Диана Иелея о 29 годах вместе с Марией Голубевой

Работа Марии Голубевой в Сейме, а особенно время, когда она была министром внутренних дел, стало огромным испытанием для них обеих. Диана все это время молчала. Теперь она наконец может говорить.

Конечно, они обе есть и будут в политике, но сейчас нужно сделать перерыв. Что ж, на все это можно посмотреть со стороны - с улыбкой, с иронией, без розовых очков. Разворачивается довольно печальная картина...

- Когда вы познакомились, вы вообще думали, что будете вместе так долго? 29 лет - это почетно.

- Наша история началась на улице Висвалжа, на филологическом факультете. Мы познакомились во время учебы на 1-м курсе в 1990 году. В то время не было принято то, что может быть пара из двух женщин или двух мужчин. Даже на факультете иностранных языков. Да, об этом слышали, но это было где-то на Западе.