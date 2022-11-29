Трагическая авария под Айнажи: 100 км до больницы и потерянный "золотой час"

Медикам в Латвии обязательно нужен медикоптер (медицинский вертолет), считает вице-президент Латвийского общества врачей, врач-реаниматолог, анестезиолог Роберт Фурманис. Это лишний раз подтвердила тяжелая субботняя авария на трассе Via Baltica, когда пострадавших везли 85 км от Айнажи до Видземской больницы и 100 км до Риги, потеряв в пути так называемый "золотой час" - время, когда человеку можно спасти жизнь. Другого мнения придерживается преподаватель Медицинского колледжа Латвийского университета им. П. Страдиня Рафаэль Циекурс.