Медикам в Латвии обязательно нужен медикоптер (медицинский вертолет), считает вице-президент Латвийского общества врачей, врач-реаниматолог, анестезиолог Роберт Фурманис. Это лишний раз подтвердила тяжелая субботняя авария на трассе Via Baltica, когда пострадавших везли 85 км от Айнажи до Видземской больницы и 100 км до Риги, потеряв в пути так называемый "золотой час" - время, когда человеку можно спасти жизнь. Другого мнения придерживается преподаватель Медицинского колледжа Латвийского университета им. П. Страдиня Рафаэль Циекурс.
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Трагическая авария под Айнажи: 100 км до больницы и потерянный "золотой час"
Трагическая авария под Айнажи: 100 км до больницы и потерянный "золотой час"
"Латвия полна "долин смерти", где тяжелобольному невозможно вовремя добраться до соответствующего медицинского учреждения", - написал Роберт Фурманис в своем Twitter в субботу, 26 ноября, после автомобильной аварии на Via Baltica возле Айнажи. В столкновении пассажирского автобуса и грузовика один человек погиб и 26 пострадали.