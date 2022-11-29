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Трагическая авария под Айнажи: 100 км до больницы и потерянный "золотой час"
Авария на шоссе Фото: Aculiecinieks, TVNET kolāža
Evija Hauka rus.tvnet.lv
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Трагическая авария под Айнажи: 100 км до больницы и потерянный "золотой час"
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Медикам в Латвии обязательно нужен медикоптер (медицинский вертолет), считает вице-президент Латвийского общества врачей, врач-реаниматолог, анестезиолог Роберт Фурманис. Это лишний раз подтвердила тяжелая субботняя авария на трассе Via Baltica, когда пострадавших везли 85 км от Айнажи до Видземской больницы и 100 км до Риги, потеряв в пути так называемый "золотой час" - время, когда человеку можно спасти жизнь. Другого мнения придерживается преподаватель Медицинского колледжа Латвийского университета им. П. Страдиня Рафаэль Циекурс.

"Латвия полна "долин смерти", где тяжелобольному невозможно вовремя добраться до соответствующего медицинского учреждения", - написал Роберт Фурманис в своем Twitter в субботу, 26 ноября, после автомобильной аварии на Via Baltica возле Айнажи. В столкновении пассажирского автобуса и грузовика один человек погиб и 26 пострадали.

Пострадавшие доставлены в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу и в Видземскую больницу, которые находятся в 85 и 100 км от места происшествия соответственно. Некоторых пострадавших также доставили в Пярнускую больницу.

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