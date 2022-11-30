В субботу утром, 26 ноября, водитель, направлявшийся в Вильянди, у порта Ойу подобрал 14-летнюю девочку, которую оставили посреди ночи в лесу возле Лейе. Девочка, на которой была только легкая одежда, пробыла на морозе пять часов, пишет Rus.Postimees.
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В Эстонии случайный водитель спас 14-летнюю девочку, которую бросили в лесу посреди ночи
В Эстонии случайный водитель спас 14-летнюю девочку, которую бросили в лесу посреди ночи
"Я никогда раньше не видел такого замерзшего человека, – рассказал водитель, который посадил ребенка в машину. – Она посинела от холода".