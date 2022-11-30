Ср, 30.11.2022
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
Искать
Для абонентов

В Эстонии случайный водитель спас 14-летнюю девочку, которую бросили в лесу посреди ночи

Марко Суурмяги rus.postimees.ee
,
В Эстонии случайный водитель спас 14-летнюю девочку, которую бросили в лесу посреди ночи
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
Замерзшая девочка прошла около восьми километров, пока ее не заметил проезжающий мимо водитель и остановился.
Замерзшая девочка прошла около восьми километров, пока ее не заметил проезжающий мимо водитель и остановился. Фото: Elmo Riig

В субботу утром, 26 ноября, водитель, направлявшийся в Вильянди, у порта Ойу подобрал 14-летнюю девочку, которую оставили посреди ночи в лесу возле Лейе. Девочка, на которой была только легкая одежда, пробыла на морозе пять часов, пишет Rus.Postimees.

"Я никогда раньше не видел такого замерзшего человека, – рассказал водитель, который посадил ребенка в машину. – Она посинела от холода".

Как объяснила сама девочка, ее оставили в лесу возле Лейе рано утром после ночной пьянки. Накануне вечером они собрались с друзьями, купили в магазине как легкий, так и крепкий алкоголь, а затем отправились веселиться в гости к одному из участников компании в Пыльтсамаа. В час ночи пьяная девочка уснула, но через несколько часов хозяин квартиры разбудил ее, сообщив, что за ней едет ее мать и девочке надо покинуть квартиру вместе с еще одним молодым человек.

Ключевые слова
Наверх