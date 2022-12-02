Лидер петербургской оппозиции, бывший депутат Законодательного Собрания "северной столицы" РФ Максим Резник посетил Таллинн. После митинга у стен российского посольства соратник Алексея Навального и других политических заключенных Путина ответил на вопросы Rus.Postimees о русских в странах Балтии, брожении в путинских элитах и перспективах смены власти в РФ.
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"Есть Путин - нет России. Нет Путина - есть шанс". Оппозиционер о русских в Балтии и войне
"Есть Путин - нет России. Нет Путина - есть шанс". Оппозиционер о русских в Балтии и войне
Максим Резник покинул Россию осенью 2022 года, после того как был признан виновным по обвинению в уголовном преступлении. В 2021 году политик стал жертвой провокации , когда его обвинили в незаконном обороте наркотиков. Уголовное дело сделало невозможным его переизбрание в петербургский парламент, где он работал с 2011 года. Резник являлся многолетним организатором различных оппозиционных маршей и митингов в Санкт-Петербурге, последовательным критиком городских и федеральных властей.
Rus.Postimees встретился с Максимом Резником перед его публичной лекцией в таллиннском пространстве Рефорум.