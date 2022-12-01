В конце октября членом Центристской партии стал человек, совершивший летом 2007 года в центре Таллинна ограбление и покушение на убийство. Как стало возможно, что люди с таким прошлым попадают в ряды политической партии, и за какие деяния женщина отбыла длительный срок в тюрьме? Выяснилось, что речь идет об одном из самых нашумевших уголовных дел за последние 30 лет, пишет Rus.Postimees.
Как жестокая преступница вступила в ряды влиятельной эстонской политической партии?
18 июля 2007 года на территории бывшей Таллиннской электростанции, недалеко от Горхолла, компания из нескольких человек совершила крайне жестокое убийство, а также ряд других не менее ужасных преступлений.
Согласно материалам уголовного дела, 21-летний Юрий Черкашин, его спутница жизни 25-летняя Регина Иванова (сейчас Юрсалу) и ее брат 28-летний Дмитрий Иванов решили устроить пикник с шашлыками на территории по адресу Пыхья-пуйестеэ, 37. В течение того дня компания встречалась со своими знакомыми, в том числе в Старом городе во дворе за рестораном "Глория".
Именно там между матерью маленького ребенка Региной и 30-летней Нелли в тот день произошла перепалка, предположительно, на почве ревности. Неизвестно, по своей ли воле, но после этого Нелли отправилась вместе с троицей к Горхоллу на место пикника. Поскольку по уже упомянутому адресу раньше располагалась электростанция, здесь все еще оставались подземные резервуары для топлива с люками.
Согласно обвинительному приговору, Юрий Черкашин отобрал у Нелли куртку, спортивные штаны и мобильный телефон Nokia. Затем он сбросил ее головой вниз в резервуар глубиной десять метров, на дне которого находилось около полутора метров мазута, перемешанного с водой.
После этого Черкашин принялся забрасывать сброшенную жертву кирпичами, пока та не утонула. Экспертиза установила, что Нелли была сброшена в резервуар еще живой. У нее была установлена черепно-мозговая травма, ребра были сломаны, а дыхательные пути заполнены смесью мазута и воды. Позднее с помощью отобранных у Нелли ключей они обокрали квартиру по адресу Кёйе, 11, где проживала жертва.
Видео: Юрий Черкашин, Регина Иванова и Дмитрий Иванов в зале суда 12 марта 2008 года
В тот же вечер и в том же месте Юрий Черкашин, Регина Иванова (Юрсалу) и Дмитрий Иванов пытались убить 30-летнюю Мерлин. Черкашин и Иванова избивали ее ногами и руками по животу, спине и лицу, отобрали одно золотое кольцо и три серебряных, а также телефон Nokia.
Одно из колец жертва не могла снять даже зубами, после чего Черкашин достал нож и пригрозил отрезать ей палец, если она его не снимет. Как сказано в материалах дела, затем Регина Иванова сбросила Мерлин в резервуар с мазутом. Последними словами Регины было: "Отсюда ты уже не выберешься и останешься здесь". К счастью, Мерлин в итоге удалось выбраться из резервуара и сообщить о происшествии. По показаниям потерпевшей, именно Регина столкнула ее в резервуар.
В тот же вечер Черкашин, Иванова и Иванов избили Александра, а также ограбили сожителя убитой днем Нелли.
Регину Иванову признали виновной в покушении на убийство, физическом насилии, грабеже, присвоении имущества и приговорили к 9 годам и 30 дням лишения свободы. Она была освобождена досрочно в январе 2016 года – на полгода раньше окончания своего срока. Дмитрий Иванов был признан виновным в физическом насилии и грабеже и приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Юрия Черкашина, имевшего три класса образования, суд признал виновным в убийстве, грабеже, физическом насилии и краже и приговорил его к 20 годам лишения свободы в качестве комбинированного наказания. Он все еще отбывает наказание.
До событий, произошедших около Горхолла летом 2007 года, Регина Иванова уже была судима в уголовном порядке трижды: в 1997, 2001 и 2007 годах за кражи, вымогательство и применение физического насилия.
Видео: Юрий Черкашин, Регина Иванова и Дмитрий Иванов во время оглашения приговора 13 марта 2009 года
Вступила в Центристскую партию
Сейчас Регина носит фамилию Юрсалу. Согласно публичным данным на ее странице в Facebook, она вышла замуж за Владимира Юрсалу 25 августа 2021 года и взяла фамилию мужа.
Как выяснилось, Регина Юрсалу решила пойти в политику и 30 октября 2022 года вступила в ряды Центристской партии. Кстати, ее супруг состоит в той же партии с 2013 года, однако, по словам пресс-секретаря, активную политическую жизнь не ведет.
Напомним, что в 2018 на съезде центристы приняли решение автоматически исключать из своих рядов наказанных в уголовном порядке. Как возможно, что человек, совершивший настолько жестокие преступления был принят в одну из крупнейших политических партий Эстонии?
Мы попытались связаться с самой новоиспеченной центристкой и узнать, что подтолкнуло ее вступить именно в эту партию и как именно она планирует участвовать в политике. Регина не захотела подробно рассказывать о своих планах, однако заверила, что в выборах баллотироваться точно не будет. Кроме того она считает, что материалы такого рода публиковаться не могут и обещала обратиться к юристу. "Вступила я или нет – это не ваше дело. Вы не имеете права трогать мое прошлое", – сказала Регина. Отметим, что вступившие в силу приговоры суда находятся в свободном доступе, как и регистр членов политических партий.
Сразу после отправленного редакцией Rus.Postimees в понедельник вечером запроса в бюро Центристской партии пришел ответ, что Регина Юрсалу исключена из организации.
"На проходящем в данный момент собрании правления указанное лицо было исключено из партии на основании переданной вами информации. Должен признать, что у партий такие же возможности для проверки, как у других – гуглить и просматривать судебные документы. В большинстве случаев этого достаточно. Поскольку человек сменил фамилию, то эта информация осталась для нас неизвестной", – сообщил генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.
Согласно данным коммерческого регистра Регина Юрсалу была членом Центристской партии с 31 октября до 28 ноября 2022 года.
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