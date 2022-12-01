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Как жестокая преступница вступила в ряды влиятельной эстонской политической партии?

Виктор Любарец rus.postimees.ee
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Как жестокая преступница вступила в ряды влиятельной эстонской политической партии?
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Фото: Liis Treimann

В конце октября членом Центристской партии стал человек, совершивший летом 2007 года в центре Таллинна ограбление и покушение на убийство. Как стало возможно, что люди с таким прошлым попадают в ряды политической партии, и за какие деяния женщина отбыла длительный срок в тюрьме? Выяснилось, что речь идет об одном из самых нашумевших уголовных дел за последние 30 лет, пишет Rus.Postimees.

18 июля 2007 года на территории бывшей Таллиннской электростанции, недалеко от Горхолла, компания из нескольких человек совершила крайне жестокое убийство, а также ряд других не менее ужасных преступлений.

Согласно материалам уголовного дела, 21-летний Юрий Черкашин, его спутница жизни 25-летняя Регина Иванова (сейчас Юрсалу) и ее брат 28-летний Дмитрий Иванов решили устроить пикник с шашлыками на территории по адресу Пыхья-пуйестеэ, 37. В течение того дня компания встречалась со своими знакомыми, в том числе в Старом городе во дворе за рестораном "Глория".

Регина Иванова в суде, 5 марта 2008 года.
Регина Иванова в суде, 5 марта 2008 года. Фото: Liis Treimann

Именно там между матерью маленького ребенка Региной и 30-летней Нелли в тот день произошла перепалка, предположительно, на почве ревности. Неизвестно, по своей ли воле, но после этого Нелли отправилась вместе с троицей к Горхоллу на место пикника. Поскольку по уже упомянутому адресу раньше располагалась электростанция, здесь все еще оставались подземные резервуары для топлива с люками.

Согласно обвинительному приговору, Юрий Черкашин отобрал у Нелли куртку, спортивные штаны и мобильный телефон Nokia. Затем он сбросил ее головой вниз в резервуар глубиной десять метров, на дне которого находилось около полутора метров мазута, перемешанного с водой.

После этого Черкашин принялся забрасывать сброшенную жертву кирпичами, пока та не утонула. Экспертиза установила, что Нелли была сброшена в резервуар еще живой. У нее была установлена черепно-мозговая травма, ребра были сломаны, а дыхательные пути заполнены смесью мазута и воды. Позднее с помощью отобранных у Нелли ключей они обокрали квартиру по адресу Кёйе, 11, где проживала жертва.

Видео: Юрий Черкашин, Регина Иванова и Дмитрий Иванов в зале суда 12 марта 2008 года

В тот же вечер и в том же месте Юрий Черкашин, Регина Иванова (Юрсалу) и Дмитрий Иванов пытались убить 30-летнюю Мерлин. Черкашин и Иванова избивали ее ногами и руками по животу, спине и лицу, отобрали одно золотое кольцо и три серебряных, а также телефон Nokia. 

Одно из колец жертва не могла снять даже зубами, после чего Черкашин достал нож и пригрозил отрезать ей палец, если она его не снимет. Как сказано в материалах дела, затем Регина Иванова сбросила Мерлин в резервуар с мазутом. Последними словами Регины было: "Отсюда ты уже не выберешься и останешься здесь". К счастью, Мерлин в итоге удалось выбраться из резервуара и сообщить о происшествии. По показаниям потерпевшей, именно Регина столкнула ее в резервуар.

Мерлин сумела выбраться из резервуара с мазутом.
Мерлин сумела выбраться из резервуара с мазутом. Фото: Reporter

В тот же вечер Черкашин, Иванова и Иванов избили Александра, а также ограбили сожителя убитой днем Нелли.

Регину Иванову признали виновной в покушении на убийство, физическом насилии, грабеже, присвоении имущества и приговорили к 9 годам и 30 дням лишения свободы. Она была освобождена досрочно в январе 2016 года – на полгода раньше окончания своего срока. Дмитрий Иванов был признан виновным в физическом насилии и грабеже и приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Юрия Черкашина, имевшего три класса образования, суд признал виновным в убийстве, грабеже, физическом насилии и краже и приговорил его к 20 годам лишения свободы в качестве комбинированного наказания. Он все еще отбывает наказание.

До событий, произошедших около Горхолла летом 2007 года, Регина Иванова уже была судима в уголовном порядке трижды: в 1997, 2001 и 2007 годах за кражи, вымогательство и применение физического насилия.

Видео: Юрий Черкашин, Регина Иванова и Дмитрий Иванов во время оглашения приговора 13 марта 2009 года

Вступила в Центристскую партию

Сейчас Регина носит фамилию Юрсалу. Согласно публичным данным на ее странице в Facebook, она вышла замуж за Владимира Юрсалу 25 августа 2021 года и взяла фамилию мужа.

Как выяснилось, Регина Юрсалу решила пойти в политику и 30 октября 2022 года вступила в ряды Центристской партии. Кстати, ее супруг состоит в той же партии с 2013 года, однако, по словам пресс-секретаря, активную политическую жизнь не ведет.

Напомним, что в 2018 на съезде центристы приняли решение автоматически исключать из своих рядов наказанных в уголовном порядке. Как возможно, что человек, совершивший настолько жестокие преступления был принят в одну из крупнейших политических партий Эстонии?

Мы попытались связаться с самой новоиспеченной центристкой и узнать, что подтолкнуло ее вступить именно в эту партию и как именно она планирует участвовать в политике. Регина не захотела подробно рассказывать о своих планах, однако заверила, что в выборах баллотироваться точно не будет. Кроме того она считает, что материалы такого рода публиковаться не могут и обещала обратиться к юристу. "Вступила я или нет – это не ваше дело. Вы не имеете права трогать мое прошлое", – сказала Регина. Отметим, что вступившие в силу приговоры суда находятся в свободном доступе, как и регистр членов политических партий.

Генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.
Генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги. Фото: Tairo Lutter

Сразу после отправленного редакцией Rus.Postimees в понедельник вечером запроса в бюро Центристской партии пришел ответ, что Регина Юрсалу исключена из организации. 

"На проходящем в данный момент собрании правления указанное лицо было исключено из партии на основании переданной вами информации. Должен признать, что у партий такие же возможности для проверки, как у других – гуглить и просматривать судебные документы. В большинстве случаев этого достаточно. Поскольку человек сменил фамилию, то эта информация осталась для нас неизвестной", – сообщил генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.

Согласно данным коммерческого регистра Регина Юрсалу была членом Центристской партии с 31 октября до 28 ноября 2022 года.

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