Как жестокая преступница вступила в ряды влиятельной эстонской политической партии?

До событий, произошедших около Горхолла летом 2007 года, Регина Иванова уже была судима в уголовном порядке трижды: в 1997, 2001 и 2007 годах за кражи, вымогательство и применение физического насилия.

Видео: Юрий Черкашин, Регина Иванова и Дмитрий Иванов во время оглашения приговора 13 марта 2009 года

Вступила в Центристскую партию

Сейчас Регина носит фамилию Юрсалу. Согласно публичным данным на ее странице в Facebook, она вышла замуж за Владимира Юрсалу 25 августа 2021 года и взяла фамилию мужа.

Как выяснилось, Регина Юрсалу решила пойти в политику и 30 октября 2022 года вступила в ряды Центристской партии. Кстати, ее супруг состоит в той же партии с 2013 года, однако, по словам пресс-секретаря, активную политическую жизнь не ведет.

Напомним, что в 2018 на съезде центристы приняли решение автоматически исключать из своих рядов наказанных в уголовном порядке. Как возможно, что человек, совершивший настолько жестокие преступления был принят в одну из крупнейших политических партий Эстонии?