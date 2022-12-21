Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) сейчас на устах у всех - из-за скандала с "Дождем". Но у совета хватало и других заметных историй за последнее время. Поэтому я решил разобраться, что это за совет такой и почему он принимает те решения, которые принимает.
Что такое NEPLP: говорят оштрафованные журналисты, эксперт и сам Аболиньш
Кто такой глава NEPLP Ивар Аболиньш?
Ивар Аболиньш родился 17 марта 1980 года. В 20 лет он начал работать в газете Fakts, где специализировался на уголовных преступлениях.
Позже он работал в таких СМИ, как Латвийское радио, газета Diena, журнал Klubs, журнал Sestdiena.
В 2010 году Аболиньш стал заместителем редактора журнала Playboy, когда тот только начал выходить на территории Латвии. А в 2013 году он даже стал и. о. главреда Playboy. В 2015 году он вернулся в журнал Sestdiena, а потом ушел на LTV, где до февраля 2016 года был редактором развлекательных и спортивных передач.
В том же 2016 году он был кандидатом на должность члена правления LTV. В СМИ его называли кандидатом, симпатичным Нацобъединению. Аргументами служили большие интервью Аболиньша с видными членами партиями. Сам Аболиньш отрицал связь с этой политической силой.
"Моя единственная связь - я знаком и вместе путешествовал с Эгилом Хелманисом (член Нацобъединения, с 2017 года - председатель думы Огрского края. - Прим. ред.)", - заявлял Аболиньш.
В правление LTV Аболиньш избран не был, но в начале 2017 года он стал членом NEPLP, а в 2019-м - его председателем.
О чем этот текст
Далее вас ждет интервью с Иваром Аболиньшем. В нем мы затронули как и очень общие темы, так и весьма конкретные случаи штрафов и споров.
Чтобы вы не запутались, периодически я буду давать весь необходимый для разговора контекст - он будет выделен красивым серым полем.
Кроме фактов и ссылок, там будут разговоры с журналистами и экспертами, которым есть что покритиковать в деятельности NEPLP.
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- Я вас ни в чем не обвиняю. Но что именно вы делаете, чтобы не зависеть от людей, которые вас назначили на руководящую должность?
- Если на какого-то чиновника можно повлиять твитом или высказыванием с трибуны Сейма, то у этого человека просто нет позвоночника, и мне его очень жаль. На меня это совсем не влияет, как и на моих коллег. Я могу вас так же спросить, не влияют ли на вас политически.
- Меня на мою должность не назначал Сейм.
- Мы можем и про это поговорить. Меня выбирали два разных созыва Сейма (12-й и 13-й. - Прим. ред.). В первый раз за меня голосовали "Единство", Нацобъединение, Союз зеленых и крестьян, партия Судрабы ("От сердца Латвии". - Прим. ред.), Латвийское объединение регионов. И даже четыре, мне кажется, депутата "Согласия".
Во второй раз против меня проголосовало только "Согласие". И то не все. А "Новое Единство", Нацобъединение, "Для развития/За!" и другие были за. Даже независимые депутаты.