Что такое NEPLP: говорят оштрафованные журналисты, эксперт и сам Аболиньш

Кто такой глава NEPLP Ивар Аболиньш?

Ивар Аболиньш родился 17 марта 1980 года. В 20 лет он начал работать в газете Fakts, где специализировался на уголовных преступлениях.

Позже он работал в таких СМИ, как Латвийское радио, газета Diena, журнал Klubs, журнал Sestdiena.

В 2010 году Аболиньш стал заместителем редактора журнала Playboy, когда тот только начал выходить на территории Латвии. А в 2013 году он даже стал и. о. главреда Playboy. В 2015 году он вернулся в журнал Sestdiena, а потом ушел на LTV, где до февраля 2016 года был редактором развлекательных и спортивных передач.

В том же 2016 году он был кандидатом на должность члена правления LTV. В СМИ его называли кандидатом, симпатичным Нацобъединению. Аргументами служили большие интервью Аболиньша с видными членами партиями. Сам Аболиньш отрицал связь с этой политической силой.

"Моя единственная связь - я знаком и вместе путешествовал с Эгилом Хелманисом (член Нацобъединения, с 2017 года - председатель думы Огрского края. - Прим. ред.)", - заявлял Аболиньш.

В правление LTV Аболиньш избран не был, но в начале 2017 года он стал членом NEPLP, а в 2019-м - его председателем.

О чем этот текст

Далее вас ждет интервью с Иваром Аболиньшем. В нем мы затронули как и очень общие темы, так и весьма конкретные случаи штрафов и споров.