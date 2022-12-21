Ср, 21.12.2022
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
Искать
Для абонентов

Что такое NEPLP: говорят оштрафованные журналисты, эксперт и сам Аболиньш

Артем Липин rus.tvnet.lv
,
Что такое NEPLP: говорят оштрафованные журналисты, эксперт и сам Аболиньш
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
Ведущая программы "Лучше знать" Анна Васильева, депутат Сейма Александр Кирштейнс, председатель NEPLP Ивар Аболиньш, российский политик Владимир Жириновский.
Ведущая программы "Лучше знать" Анна Васильева, депутат Сейма Александр Кирштейнс, председатель NEPLP Ивар Аболиньш, российский политик Владимир Жириновский. Фото: TVNET kolāža

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) сейчас на устах у всех - из-за скандала с "Дождем". Но у совета хватало и других заметных историй за последнее время. Поэтому я решил разобраться, что это за совет такой и почему он принимает те решения, которые принимает.

Кто такой глава NEPLP Ивар Аболиньш?

Ивар Аболиньш родился 17 марта 1980 года. В 20 лет он начал работать в газете Fakts, где специализировался на уголовных преступлениях.

Позже он работал в таких СМИ, как Латвийское радио, газета Diena, журнал Klubs, журнал Sestdiena.

В 2010 году Аболиньш стал заместителем редактора журнала Playboy, когда тот только начал выходить на территории Латвии. А в 2013 году он даже стал и. о. главреда Playboy. В 2015 году он вернулся в журнал Sestdiena, а потом ушел на LTV, где до февраля 2016 года был редактором развлекательных и спортивных передач.

В том же 2016 году он был кандидатом на должность члена правления LTV. В СМИ его называли кандидатом, симпатичным Нацобъединению. Аргументами служили большие интервью Аболиньша с видными членами партиями. Сам Аболиньш отрицал связь с этой политической силой.

"Моя единственная связь - я знаком и вместе путешествовал с Эгилом Хелманисом (член Нацобъединения, с 2017 года - председатель думы Огрского края. - Прим. ред.)", - заявлял Аболиньш.

В правление LTV Аболиньш избран не был, но в начале 2017 года он стал членом NEPLP, а в 2019-м - его председателем.

О чем этот текст

Далее вас ждет интервью с Иваром Аболиньшем. В нем мы затронули как и очень общие темы, так и весьма конкретные случаи штрафов и споров.

Чтобы вы не запутались, периодически я буду давать весь необходимый для разговора контекст - он будет выделен красивым серым полем.

Кроме фактов и ссылок, там будут разговоры с журналистами и экспертами, которым есть что покритиковать в деятельности NEPLP.

***

- Я вас ни в чем не обвиняю. Но что именно вы делаете, чтобы не зависеть от людей, которые вас назначили на руководящую должность?

- Если на какого-то чиновника можно повлиять твитом или высказыванием с трибуны Сейма, то у этого человека просто нет позвоночника, и мне его очень жаль. На меня это совсем не влияет, как и на моих коллег. Я могу вас так же спросить, не влияют ли на вас политически.

- Меня на мою должность не назначал Сейм.

- Мы можем и про это поговорить. Меня выбирали два разных созыва Сейма (12-й и 13-й. - Прим. ред.). В первый раз за меня голосовали "Единство", Нацобъединение, Союз зеленых и крестьян, партия Судрабы ("От сердца Латвии". - Прим. ред.), Латвийское объединение регионов. И даже четыре, мне кажется, депутата "Согласия".

Во второй раз против меня проголосовало только "Согласие". И то не все. А "Новое Единство", Нацобъединение, "Для развития/За!" и другие были за. Даже независимые депутаты.

Так что мы ясно видим, что меня поддержали политики разных взглядов и течений. Вы можете поговорить, например, с Борисом Цилевичем ("Согласие") о нашем сотрудничестве. Мы часто очень горячо спорили. Но если бы мне надо было назвать, с каким политиком у меня было самое лучшее сотрудничество, то я абсолютно точно назвал бы Бориса Цилевича. Поэтому утверждения, что наша деятельность каким-то образом связана с каким-то политическим движением, просто не соответствуют действительности.

Ключевые слова
Наверх