В 80-е годы XX века по всей Латвии с удивительной виртуозностью вскрывали и опустошали сейфы. Преступники действовали настолько нетипично, что начало казаться, что в кражах есть элементы мистики. Милиция была бессильна перед интеллектуальным "чистильщиком" сейфов, добычей которого стало более 60 тысяч рублей. Кем он был - коллекционером банкнот или чокнутым гением?
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Очаровывающий преступник, который в 80-е в Латвии "обчищал" сейфы и обводил всех вокруг пальца
Очаровывающий преступник, который в 80-е в Латвии "обчищал" сейфы и обводил всех вокруг пальца
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