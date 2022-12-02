Очаровывающий преступник, который в 80-е в Латвии "обчищал" сейфы и обводил всех вокруг пальца

Зима 1985 года была суровой, но Сарма пришла на судебное заседание в рваном, залатанном пальто с короткими рукавами и простом тонком платьице. Женщина сидела, склонив голову, не чувствуя холода, от которого ее сжатые в кулаки руки посинели. "Вилнис, почему? Может ли это быть правдой?" - думала она.