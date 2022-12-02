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Очаровывающий преступник, который в 80-е в Латвии "обчищал" сейфы и обводил всех вокруг пальца
Фото: Shutterstock, TVNET kolāža
Alise Jesenska rus.tvnet.lv
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Очаровывающий преступник, который в 80-е в Латвии "обчищал" сейфы и обводил всех вокруг пальца
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В 80-е годы XX века по всей Латвии с удивительной виртуозностью вскрывали и опустошали сейфы. Преступники действовали настолько нетипично, что начало казаться, что в кражах есть элементы мистики. Милиция была бессильна перед интеллектуальным "чистильщиком" сейфов, добычей которого стало более 60 тысяч рублей. Кем он был - коллекционером банкнот или чокнутым гением?

Зима 1985 года была суровой, но Сарма пришла на судебное заседание в рваном, залатанном пальто с короткими рукавами и простом тонком платьице. Женщина сидела, склонив голову, не чувствуя холода, от которого ее сжатые в кулаки руки посинели. "Вилнис, почему? Может ли это быть правдой?" - думала она.

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