Уролог-сексолог: какой половой член нормальный?

Почте все мужчины подсознательно хотят большой половой член. Мужчины с большим пенисом в публичных душах и банях демонстративно ходят голыми. Они демонстрируют этакий примитивный символ доминирования. А владельцы маленьких членов их скрывают. У психологов есть много объяснений и гипотез по поводу этого сложно понимаемого желания мужчины. Считается, что большой пенис - это символ мужественности, власти и гордости перед женщинами. Желание доминировать, особенно в сексуальной сфере, закодировано в подсознании мужчины. Мы каждый стараемся быть среди лучших в разных сферах, среди которых - и постель.