Для марионетки Путина Татьяны Жданок двери в Европарламент закрываются

В октябре этого года Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о выборах в Европарламент. Они предусматривают, что на выборах больше не смогут баллотироваться люди, которые после 13 января 1991 года состояли в Коммунистической партии Латвии. Это означает, что свою деятельность в Европарламенте не сможет продолжать многолетний его член Татьяна Жданок. Директор Бюро по защите Сатверсме назвал ее одним из наиболее активных агентов Кремля в Латвии.