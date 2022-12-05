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Для марионетки Путина Татьяны Жданок двери в Европарламент закрываются
В Риге прошло шествие Русского союза Латвии в защиту образования на русском языке Фото: Zane Bitere/LETA
Elizabete Elīna Vizgunova-Vikmane rus.tvnet.lv
Для марионетки Путина Татьяны Жданок двери в Европарламент закрываются
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В октябре этого года Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о выборах в Европарламент. Они предусматривают, что на выборах больше не смогут баллотироваться люди, которые после 13 января 1991 года состояли в Коммунистической партии Латвии. Это означает, что свою деятельность в Европарламенте не сможет продолжать многолетний его член Татьяна Жданок. Директор Бюро по защите Сатверсме назвал ее одним из наиболее активных агентов Кремля в Латвии.

Ее имя ассоциируется с актуализацией проблемы неграждан в Латвии и активным участием в общественных протестах и кампаниях по способствованию защите пророссийских интересов.

Несмотря на непопулярность этих вопросов в широком обществе, Жданок проявила себя как независимую силу в политике Латвии и привлекла лояльный себе электорат. Еще в 2019 году она набрала 18 098 плюсиков и была избрана по списку Русского союза Латвии (РСЛ). До апреля этого года Жданок принадлежала к группе зеленых/Европейского свободного альянса, в данный момент она ни в одной из политических групп не состоит.

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