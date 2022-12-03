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"Мы вас сокращаем": в Эстонии исчезла возможность работать на Twitter

Лийна Лакс rus.postimees.ee
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"Мы вас сокращаем": в Эстонии исчезла возможность работать на Twitter
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Многие шаги Илона Маска как владельца Twitter столь же трудно понимаемы, как и его появление в штаб-квартире соцсети с раковиной.
Многие шаги Илона Маска как владельца Twitter столь же трудно понимаемы, как и его появление в штаб-квартире соцсети с раковиной. Фото: -/AFP/Scanpix

Рождество будет мрачным для десятков сотрудников Sutherland Global Services OÜ: компания сократит почти 80 человек в Таллинне, а рабочие места переведут в Азию, пишет Rus.Postimees.

В октябре эстонский филиал Sutherland Global объявил о коллективном сокращении 78 сотрудников. Работники подтвердили порталу Geenius, а позже и Postimees, что работали на Twitter и модерировали посты в социальной среде.

Почему рабочие места были перенесены из Эстонии, представитель Sutherland Global не сказал Postimees.

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