Рождество будет мрачным для десятков сотрудников Sutherland Global Services OÜ: компания сократит почти 80 человек в Таллинне, а рабочие места переведут в Азию, пишет Rus.Postimees.
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"Мы вас сокращаем": в Эстонии исчезла возможность работать на Twitter
"Мы вас сокращаем": в Эстонии исчезла возможность работать на Twitter
В октябре эстонский филиал Sutherland Global объявил о коллективном сокращении 78 сотрудников. Работники подтвердили порталу Geenius, а позже и Postimees, что работали на Twitter и модерировали посты в социальной среде.