Страшные трагедии ничего не меняют: дети и взрослые продолжают рисковать своими жизнями

В пятницу, 25 ноября, днем две девочки гуляли в Валликяэру в Пярну. Одна из девочек решила выйти на лед пруда, держа подругу за руку. Обманчивая поверхность не выдержала девочку, и она упала в ледяную воду. К счастью, на этот раз удалось избежать трагического финала: подруга смогла удержать провалившуюся девочку, а проходившие мимо молодые люди заметили попавшего в беду ребенка и вытащили упавшую в воду на берег.

Всего за два дня до этого Спасательный департамент выпустил предупреждение: нельзя выходить на лед внутренних водоемов. Из-за снежной и холодной погоды, которая держится с предыдущей недели, там образовался слой льда, но тонкий.

Погибли на глазах очевидцев

Но, к сожалению, далеко не все такие истории заканчиваются счастливым финалом. Так, в прошлом году 2 декабря спасателям поступил вызов в район канала между карьером Аардлапалу и рекой Эмайыги, где в двадцати метрах от берега под лед провалился рыбак. Потерявшего сознание человека спасателям удалось вытащить на берег, они передали его медикам. Скорая помощь продолжила реанимировать рыбака и доставила его в тяжелом состоянии в больницу, где он скончался.