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ВИДЕО ⟩ Житель Эстонии дал знакомому 17 500 евро в долг, но своих денег больше не увидел

Kuuuurija rus.postimees.ee
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Житель Эстонии дал знакомому 17 500 евро в долг, но своих денег больше не увидел
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Фото: Кадр из видео

В передаче Kuuuurija Марко расскажет о серийном должнике из Тарту. Однако эта история не такая уж черно-белая, как может показаться сначала. Самому должнику тоже есть, что рассказать по этому поводу, пишет Rus.Postimees.

По состоянию на прошлую неделю у судебного исполнителя Ольги Кучмей было начато 12 производств в отношении должника, с которым столкнулся Марко. Его требование в этом списке было лишь на седьмом месте. Вместе с другими судебными исполнителями в отношении должника, о котором нам расскажет Марко, начато в общей сложности 24 производства.

33-летний серийный должник, проживающий в Тарту, имеет требований более чем на 77 000 евро у судебного исполнителя Кучмей. К этой сумме добавляются производства, которыми занимаются другие судебные исполнители. По словам Марко, в действительности этих долгов может быть даже больше.

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