Продолжение расследования: вышлет ли Эстония предполагаемого российского разведчика?

Бывший генеральный директор полиции безопасности (КаПо) Райво Аэг рассказал, что на такие случаи государство непременно должно реагировать и реагирует. "Другой вопрос, что полиция безопасности не станет докладывать общественности о том, что занимается проверкой фактов, которые ей стали известны. Я уверен на сто процентов, что на эту информацию они отреагировали", – пояснил Аэг.