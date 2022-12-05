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Продолжение расследования: вышлет ли Эстония предполагаемого российского разведчика?

Анастасия Тидо rus.postimees.ee
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Продолжение расследования: вышлет ли Эстония предполагаемого российского разведчика?
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Фото: Postimees/sotsiaalmeedia

Неделю назад Rus.Postimees писал о том, как российский дипломат – специалист по охране памятников – выманивал у гражданина Эстонии информацию, связанную с деятельностью государства. Полиция безопасности отнеслась к этому случаю серьезно, признав, что это может быть работа разведчика по первичному сбору данных. Редакция выяснила, могут ли теперь второго советника посольства РФ выслать из страны.

Бывший генеральный директор полиции безопасности (КаПо) Райво Аэг рассказал, что на такие случаи государство непременно должно реагировать и реагирует. "Другой вопрос, что полиция безопасности не станет докладывать общественности о том, что занимается проверкой фактов, которые ей стали известны. Я уверен на сто процентов, что на эту информацию они отреагировали", – пояснил Аэг.

Бывший руководитель полиции безопасности Райво Аэг уверен, что на информацию о втором советнике посольства Артеме Ханееве органы отреагировали
Бывший руководитель полиции безопасности Райво Аэг уверен, что на информацию о втором советнике посольства Артеме Ханееве органы отреагировали Фото: Mihkel Maripuu
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