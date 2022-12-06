В Риге, в центре Иманты, на улице Слокас 120, напротив супермаркета Maxima, на живописном сосновом холме, жителей микрорайона пугают заброшки, где собираются наркоманы и бомжи. До недавнего времени недвижимость общей площадью 3012 м2 продавалась как инвестиционный объект за 80 000 евро. С 2012 года три здания находятся в списке муниципальных развалин. Год назад у потенциально привлекательного участка появился новый владелец - есть надежда, что объект приобретёт новый облик.
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Монстрики Иманты - живописное здание на улице Слокас, населённое наркоманами и бомжами
Монстрики Иманты - живописное здание на улице Слокас, населённое наркоманами и бомжами
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