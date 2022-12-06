Монстрики Иманты - живописное здание на улице Слокас, населённое наркоманами и бомжами

Для того, чтобы подняться по полуразрушенной лестнице в сторону советской заброшки, вам придётся собраться. Сразу заметно, что молодёжь здесь развлекается - замурованные двери и заколоченные окна на втором этаже не стали препятствием для входа в здание. В "картинах" разрушенной стены гаража отчётливо считывается тема употребления наркотиков. В нескольких шагах что-то похожее на дыру в земле, наверное канализационный люк, к которому я не подходила. Если бы я упала туда, мои крики о помощи не были бы услышаны.