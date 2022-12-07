"Насколько пуста и скучна жизнь без детей, это невозможно описать словами", – говорит Тайво Пиллер о важности детей в семье. У него и его мужа, партнера по бизнесу, близнецы, и пара рассказала, как они воспитывают своих очаровательных Хильду и Хуберта, пишет Elu24.
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30 ЛЕТ ВМЕСТЕ ⟩ Самая известная гей-пара Эстонии рассказывает, как воспитывает детей
Самая известная гей-пара Эстонии рассказывает, как воспитывает детей
Помимо работы, деловые партнеры Март Хабер и Тайво Пиллер вместе и в реальной жизни. Их отношения длятся уже более 30 лет, четыре из которых они женаты. У них также есть близнецы, дочь Хильда и сын Хуберт, которые родились в США от суррогатной матери. В этом году пара отпраздновала день рождения своих детей в Таиланде, пишет Limon.ee.