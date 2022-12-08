Уголовный кодекс ЛССР по-прежнему контролирует умы жителей Латвии в отношении гомосексуальности

Гомосексуальность мужчин в Латвии наказывалась, когда страна еще находилась в составе Российской империи. После Первой мировой войны в только что основанной Латвии были введены Штрафные законы Российской империи от 22 марта 1903 года, по которым за "педерастию" грозил тюремный срок минимум на три месяца. В 1933 году в Латвии был разработан свой Штрафной закон. Его заменили в 1961 году, когда в Латвии вступил в силу Уголовный кодекс ЛССР. Он за однополый сексуальный акт предусматривал тюремный срок от 3 до 5 лет. Здесь нужно отметить, что любое другое выражение сексуальности, кроме полового акта, в содержание этого пункта не входило.