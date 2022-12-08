Чт, 8.12.2022
Погода
Гороскоп
Подпишись
Klik
LAT
Искать
Для абонентов
Умы жителей Латвии по-прежнему контролирует уголовный кодекс ЛССР
Иллюстративное фото Фото: gnepphoto/Shutterstock
Elizabete Elīna Vizgunova-Vikmane rus.tvnet.lv
Умы жителей Латвии по-прежнему контролирует уголовный кодекс ЛССР
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp

В Советском Союзе секса не было. Однако как в межвоенный период, так и в советские годы мужчин за однополые половые связи наказывали. Поэтому в архиве латвийского государства можно найти свидетельства истории, в том числе уголовные дела о практике наказания гомосексуалистов - полицейские протоколы и справочные материалы, документы судов. В отличие от других бывших советских республик в Латвии у ученых есть право доступа к этим документам.

Гомосексуальность мужчин в Латвии наказывалась, когда страна еще находилась в составе Российской империи. После Первой мировой войны в только что основанной Латвии были введены Штрафные законы Российской империи от 22 марта 1903 года, по которым "за педерастию" грозил тюремный срок минимум на три месяца. В 1933 году в Латвии был разработан свой Штрафной закон. Его заменили в 1961 году, когда вступил в силу Уголовный кодекс ЛССР. Он за однополый сексуальный акт предусматривал тюремный срок от 3 до 5 лет. Здесь нужно отметить, что любое другое выражение сексуальности, кроме полового акта, в содержание этого пункта не входило.

Во времена Советского Союза отношение к гомосексуальности формировалось параллельно в органах внутренних дел и во взглядах сексопатологов. Гомосексуальный половой акт считался уголовным преступлением. В то же время он рассматривался как патологическое проявление сексуальности, которое нужно и можно лечить. Здесь следует отметить, что члены общества, которые не вписывались в принятые нормы, не обязательно подлежали наказанию по закону. Коллеги, члены семьи и друзья также создавали условия социальной дисциплины.

Ключевые слова
Наверх