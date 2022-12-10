"У нас небольшая проблема. Остановились все четыре двигателя". Сюрреалистический рейс 009

В кабине пилотов Муди с коллегами пытались понять, что происходит. Как двигатель самолета мог так просто остановиться? Пытаясь сохранить контроль над самолетом, пилоты заметили, что остановился еще один двигатель, а после этого - и оба остальных. Пассажиры, объятые ужасом, наблюдали за мерцающими двигателями, пока с потолка не начали падать кислородные маски. Всем было понято, что все очень плохо. Это подтвердил капитан самолета, который по громкой связи спокойно сказал: