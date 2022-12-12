Латышка о работе в эстонском "единороге" - эстонская формула удачи и скандалы

Одна из них - Мара Гробиня - рассказала онлайн-журналу KLIK, что изначально к переезду в Таллинн, чтобы работать в Wise, была настроена скептически, однако призывает и других латышей использовать предоставляемые соседним государством возможности и получить опыт международной работы всего в нескольких часах езды от дома.

Мара в эстонском единороге Wise работает уже почти четыре года, и сейчас она - руководитель отдела платежных операций Wise с фокусом на Южную Азию. Полеты в кажущиеся нам экзотические страны сейчас являются частью ее быта - крупнейший фокус ее компании направлен на Индию, столь же активная работа ведется в Пакистане, Непале и Бангладеше. В свою очередь во время нашего разговора она находилась в одном из базовых мест компании - в Сингапуре.

Нужно отметить, что жизнь за пределами Латвии для Мары не была чуждой и до работы в Wise, так как она изучала экономику в Германии. Латышка рассказывает, что после учебы у нее была возможность остаться в этой стране и работать в Мюнхене или Франкфурте, но она изначально решила вернуться в Латвию. Однако предложение работы от эстонского финансового технологического предприятия Wise привело ее дальше.