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Блогер, интервьюирующий пленных российских солдат: россиян отличает от остальных одна странная черта

Анастасия Тидо rus.postimees.ee
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Блогер, интервьюирующий пленных российских солдат: россиян отличает от остальных одна странная черта
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Фото: скриншот с видеоинтервью Владимира Золкина с пленным

Rus.Postimees поговорил с украинским блогером Владимиром Золкиным, который с начала войны в Украине беседует перед камерой с российскими пленными и публикует эти интервью на своем YouTube-канале.

– Как получилось, что вы решили этим заняться, и почему вам эту возможность предоставили? Я поначалу считала, что вы сотрудник украинских спецслужб.

– Я не сотрудник спецслужб и даже не журналист, я – юрист. До войны я был блогером, но это было только хобби. Когда началась война, мы все стали думать, как принести пользу стране. Я пошел записываться в тероборону и одновременно занялся этим проектом. Это проект Министерства внутренних дел, который мы запустили для того, чтобы россияне могли обращаться и искать своих родственников, которые пошли в Украину.

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