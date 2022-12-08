Rus.Postimees поговорил с украинским блогером Владимиром Золкиным, который с начала войны в Украине беседует перед камерой с российскими пленными и публикует эти интервью на своем YouTube-канале.
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Блогер, интервьюирующий пленных российских солдат: россиян отличает от остальных одна странная черта
Блогер, интервьюирующий пленных российских солдат: россиян отличает от остальных одна странная черта
– Как получилось, что вы решили этим заняться, и почему вам эту возможность предоставили? Я поначалу считала, что вы сотрудник украинских спецслужб.