Блогер, интервьюирующий пленных российских солдат: россиян отличает от остальных одна странная черта

– Как получилось, что вы решили этим заняться, и почему вам эту возможность предоставили? Я поначалу считала, что вы сотрудник украинских спецслужб.

– Я не сотрудник спецслужб и даже не журналист, я – юрист. До войны я был блогером, но это было только хобби. Когда началась война, мы все стали думать, как принести пользу стране. Я пошел записываться в тероборону и одновременно занялся этим проектом. Это проект Министерства внутренних дел, который мы запустили для того, чтобы россияне могли обращаться и искать своих родственников, которые пошли в Украину.