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Сумасшедший рост цен: как выживают владельцы маленьких эстонских магазинов?

Эгон Валдару rus.postimees.ee
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Сумасшедший рост цен: как выживают владельцы маленьких эстонских магазинов?
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Марге Писарев уже 18 лет заведует магазином в Мустла и не собирается его закрывать.
Марге Писарев уже 18 лет заведует магазином в Мустла и не собирается его закрывать. Фото: Elmo Riig

Каждый месяц в каком-нибудь уголке Эстонии закрывается небольшой магазин, но те немногие оставшиеся в Вильяндимаа частные магазины пока не намерены закрываться и прилагают усилия, чтобы выжить, несмотря на сумасшедший рост цен, пишет Rus.Postimees.

Марге Писарев уже 18 лет управляет продуктовыми магазинами в поселке Мустла. Чтобы держаться на плаву, ей приходилось постоянно прикладывать усилия и в кладывать в это всю свою энергию и душу.

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