Эстонцев возмутило рождественское украшение с буквой Z: как оно оказалось на елке?

На первый взгляд, деревянная снежинка и хорошо различимая буква Z на ней вызывают недоумение – зачем такая штуковина висит на елке в Раквере? И попала она туда не случайно: чтобы разместить и зафиксировать снежинку, надо было приложить усилия.

Группе Facebook EZ-дуны на самом деле уже девять лет, и такой логотип они используют давно. Члены группы также используют наклейки с изображением этого логотипа на своих автомобилях, а после начала войны буква Z в логотипе вызывала некоторые недоразумения. Ранее Rus.Postimees уже писал на эту тему.