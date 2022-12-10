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Эстонцев возмутило рождественское украшение с буквой Z: как оно оказалось на елке?

rus.postimees.ee Айвар Ояперв
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Эстонцев возмутило рождественское украшение с буквой Z: как оно оказалось на елке?
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На елке в Раквере висит на первый взгляд любимый символ российских агрессоров Z, но на самом деле этот логотип принадлежит мирной группе автолюбителей.
На елке в Раквере висит на первый взгляд любимый символ российских агрессоров Z, но на самом деле этот логотип принадлежит мирной группе автолюбителей. Фото: Ain Liiva

На центральной площади Раквере на рождественской елке появилось украшение, которое вызвало вопросы у некоторых местных жителей. На самом деле, на украшении изображен логотип, который принадлежит русскоязычному Facebook-сообществу автолюбителей EZ-дуны и использовался задолго до вторжения России в Украину. 24 февраля сообщество добавило к логотипу сине-черно-белый цвета, пишет Rus.Postimees.

На первый взгляд, деревянная снежинка и хорошо различимая буква Z на ней вызывают недоумение – зачем такая штуковина висит на елке в Раквере? И попала она туда не случайно: чтобы разместить и зафиксировать снежинку, надо было приложить усилия.

Группе Facebook EZ-дуны на самом деле уже девять лет, и такой логотип они используют давно. Члены группы также используют наклейки с изображением этого логотипа на своих автомобилях, а после начала войны буква Z в логотипе вызывала некоторые недоразумения. Ранее Rus.Postimees уже писал на эту тему.

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