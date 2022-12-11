По словам жителей юго-восточной Финляндии, они слышат странные звуки, доносящиеся с российской стороны границы. По данным финской пограничной службы, из России часто доносятся различные звуки, но местным жителям этого объяснения недостаточно.
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Финны слышат странные звуки у границы с Россией
Финны слышат странные звуки у границы с Россией
Туомо Халликас, живущий в Иматре, рассказал СМИ, что необычные звуки из России становятся все более частыми.
"Это странный шум, который не похож на шум воды", – сказал финн.