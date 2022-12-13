Хотя в Википедии уже написано, что Эстония будет председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2024 году, на самом деле, еще не факт, что так и будет, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
Россия упорно препятствует кандидатуре Эстонии в важной международной организации
Россия упорно препятствует кандидатуре Эстонии в важной международной организации
Если точнее – ОБСЕ является организацией, основанной на консенсусе, и Россия отказывается дать свое согласие. "Амбиции нашего председательства сохраняются, но по этому вопросу нет продвижения вперед", – заявил посол, представляющий Эстонию в ОБСЕ Сандер Сооне.
Ключевые слова