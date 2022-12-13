В 2014 году Анете Екобсоне-Жогота стала чемпионкой Женской национальной баскетбольной ассоциации, играя в команде "Финикс Меркури" вместе с американкой Бриттни Грайнер, которая после нескольких месяцев в заложниках, наконец, была освобождена по соглашению между властями США и России. TVNET связался с одной из лучших баскетболисток в истории Латвии, которая рассказала о Грайнер, а также поделилась многолетним опытом работы в российских женских баскетбольных клубах.
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"В России зарплата была в восемь раз выше". Екабсоне-Жогота о Грайнер и своей карьере в стране-агрессоре
"В России зарплата была в восемь раз выше". Екабсоне-Жогота о Грайнер и своей карьере в стране-агрессоре
17 февраля этого года Грайнер прилетела в Москву из Нью-Йорка, чтобы играть за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК. Она была задержана в аэропорту Шереметьево по обвинению в перевозке нелегальных картриджей для электронных сигарет, содержащих масло марихуаны.
В августе Московский районный суд приговорил баскетболистку к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей (около 16 300 евро). По итогам апелляции срок заключения оставили без изменений.
В четверг, 8 декабря, по договорённости между властями США и России Грайнер была освобождена в обмен на торговца оружием Виктора Бута, который провёл 12 лет в американской тюрьме.
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