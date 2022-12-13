"В России зарплата была в восемь раз выше". Екабсоне-Жогота о Грайнер и своей карьере в стране-агрессоре

17 февраля этого года Грайнер прилетела в Москву из Нью-Йорка, чтобы играть за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК. Она была задержана в аэропорту Шереметьево по обвинению в перевозке нелегальных картриджей для электронных сигарет, содержащих масло марихуаны.

В августе Московский районный суд приговорил баскетболистку к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллиона рублей (около 16 300 евро). По итогам апелляции срок заключения оставили без изменений.

В четверг, 8 декабря, по договорённости между властями США и России Грайнер была освобождена в обмен на торговца оружием Виктора Бута, который провёл 12 лет в американской тюрьме.