Как Савицкис полчаса "провел на том свете". И затем "воскрес"

Что произошло?

Утром 8 декабря 2022 года на электронную почту всех латвийских новостных изданий (в том числе и представителей региональной прессы) пришло письмо, авторы которого выдали себя за коллектив Itera Latvija.

Уже в заголовке письма было сказано главное: умер многолетний президент фирмы Юрис Савицкис. В тексте без преувеличения восхваляются образование, карьера и вклад покойного в латвийский спорт.

В письме как в нужных, так и в ненужных местах используются заглавные буквы. Название Латвийской теннисной федерации отображено грамматически правильно, и такое написание определенно знает человек, который публично писал название организации как минимум один раз. В свою очередь в названии должности неправильно писать слово с большой буквы может кто-то, кто хочет замаскировать свои знания грамматики, чтобы текст не был слишком правильным.

Помните те случаи в школе, когда кто-то списывал домашнее задание, а автор просил допустить несколько ошибок, чтобы скрыть следы?

"Юрис Савицкис был одним их тех мужчин, кому присуща интеллигентность и мужественность, он был одним из нас, хотя и нашим начальником, остроумным и чутким коллегой, которого нам будет очень не хватать".

Типичный фрагмент текста, прославляющий начальника, которого не могли терпеть. С выраженной иронией, спрятанной в подтексте. Если бы Савицкис действительно отправился к праотцам, то такой или очень похожий текст Itera Latvija определенно бы включила в свое сообщение к СМИ. Это доказывает, что текст фейковой новости создавался продуманно, а не импульсивно. Значит, это было спланированный, стратегический и тщательно отточенный шаг. На какова была его главная цель?

Это по-прежнему окутано туманом. Да, прозвучали версии о проверке бдительности латвийских СМИ или передаче некого намека самому Савицкису. Впрочем, его как бывшего сотрудника КГБ такими методами сбить с толку определенно не удастся.