"Где я только не работал...": тернистый путь Руслана Фрадкина от рок-звезды до кинорежиссера

"Я всю жизнь думал, что буду рок-звездой", - говорит 30-летний Руслан Фрадкин. В киноиндустрию он попал пять лет назад после разочарования в мире шоу-бизнеса. Теперь кино - это его основной заработок в должности второго режиссера, но в этом непростом деле есть место и для души...
Руслан Фрадкин несколько лет работал как ассистент режиссера, режиссер и сценарист (для души), но основные деньги он зарабатывает именно на позиции второго режиссера.
Руслан учился в обыкновенной рижской школе. Попасть в мир кино он никогда не собирался и думал, что станет рок-звездой, а потому активно занимался музыкой: "Никогда в жизни не думал, что буду связан с кино, если честно". В мире кино есть свои правила, своя иерархия:
"Там есть определенные ступени, как на корабле. Есть первый помощник капитана, второй, третий. Так и в кино есть режиссер, у него есть первый ассистент, который отвечает за планирование, за управление, съемочную площадку. Есть второй ассистент, который занимается актерами, составляет план на следующий день. А есть третий ассистент, который режиссирует актеров массовых сцен, помогает первому помощнику руководить площадкой. Я начинал с третьего, потом был вторым, а потом первым".
В интервью онлайн-журналу KLIK Руслан Фрадкин рассказал, как разочаровался в латвийском шоу-бизнесе и случайно попал в киноиндустрию. Всего за 5 лет он сделал фантастическую карьеру - стал режиссером нескольких музыкальных клипов - за один из них он даже получил награду в Лондоне ("Жизнь в рассеянном свете"). Смог поработать над крупными проектами, в том числе голливудскими. Зарекомендовал себя как мастер своего дело и приобрел безукоризненную репутацию.
В 2023 году Руслан должен завершить работу над собственным фильмом про постапокалипсис. Но об этом мы еще расскажем!
В ближайшее время режиссер начинает работу над клипом для латгальской рэп-исполнительницы UGA, с которой он познакомился на съемках первого латгальского сериала FATI.
Профиль Руслана Фрадкина на IMDb.