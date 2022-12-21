"Где я только не работал...": тернистый путь Руслана Фрадкина от рок-звезды до кинорежиссера

Руслан Фрадкин несколько лет работал как ассистент режиссера, режиссер и сценарист (для души), но основные деньги он зарабатывает именно на позиции второго режиссера.

Руслан учился в обыкновенной рижской школе. Попасть в мир кино он никогда не собирался и думал, что станет рок-звездой, а потому активно занимался музыкой: "Никогда в жизни не думал, что буду связан с кино, если честно". В мире кино есть свои правила, своя иерархия:

"Там есть определенные ступени, как на корабле. Есть первый помощник капитана, второй, третий. Так и в кино есть режиссер, у него есть первый ассистент, который отвечает за планирование, за управление, съемочную площадку. Есть второй ассистент, который занимается актерами, составляет план на следующий день. А есть третий ассистент, который режиссирует актеров массовых сцен, помогает первому помощнику руководить площадкой. Я начинал с третьего, потом был вторым, а потом первым".

В интервью онлайн-журналу KLIK Руслан Фрадкин рассказал, как разочаровался в латвийском шоу-бизнесе и случайно попал в киноиндустрию. Всего за 5 лет он сделал фантастическую карьеру - стал режиссером нескольких музыкальных клипов - за один из них он даже получил награду в Лондоне ("Жизнь в рассеянном свете"). Смог поработать над крупными проектами, в том числе голливудскими. Зарекомендовал себя как мастер своего дело и приобрел безукоризненную репутацию.

В 2023 году Руслан должен завершить работу над собственным фильмом про постапокалипсис. Но об этом мы еще расскажем!

В ближайшее время режиссер начинает работу над клипом для латгальской рэп-исполнительницы UGA, с которой он познакомился на съемках первого латгальского сериала FATI.

Профиль Руслана Фрадкина на IMDb.