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"Где я только не работал...": тернистый путь Руслана Фрадкина от рок-звезды до кинорежиссера
Руслан Фрадкин Фото: Личный архив Руслана Фрадкина
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
"Где я только не работал...": тернистый путь Руслана Фрадкина от рок-звезды до кинорежиссера
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"Я всю жизнь думал, что буду рок-звездой", - говорит 30-летний Руслан Фрадкин. В киноиндустрию он попал пять лет назад после разочарования в мире шоу-бизнеса. Теперь кино - это его основной заработок в должности второго режиссера, но в этом непростом деле есть место и для души...

Руслан Фрадкин
Руслан Фрадкин Фото: Личный архив Руслана Фрадкина

Руслан Фрадкин несколько лет работал как ассистент режиссера, режиссер и сценарист (для души), но основные деньги он зарабатывает именно на позиции второго режиссера.

Руслан учился в обыкновенной рижской школе. Попасть в мир кино он никогда не собирался и думал, что станет рок-звездой, а потому активно занимался музыкой: "Никогда в жизни не думал, что буду связан с кино, если честно". В мире кино есть свои правила, своя иерархия:

"Там есть определенные ступени, как на корабле. Есть первый помощник капитана, второй, третий. Так и в кино есть режиссер, у него есть первый ассистент, который отвечает за планирование, за управление, съемочную площадку. Есть второй ассистент, который занимается актерами, составляет план на следующий день. А есть третий ассистент, который режиссирует актеров массовых сцен, помогает первому помощнику руководить площадкой. Я начинал с третьего, потом был вторым, а потом первым".

В интервью онлайн-журналу KLIK Руслан Фрадкин рассказал, как разочаровался в латвийском шоу-бизнесе и случайно попал в киноиндустрию. Всего за 5 лет он сделал фантастическую карьеру - стал режиссером нескольких музыкальных клипов - за один из них он даже получил награду в Лондоне ("Жизнь в рассеянном свете"). Смог поработать над крупными проектами, в том числе голливудскими. Зарекомендовал себя как мастер своего дело и приобрел безукоризненную репутацию.

В 2023 году Руслан должен завершить работу над собственным фильмом про постапокалипсис. Но об этом мы еще расскажем!

В ближайшее время режиссер начинает работу над клипом для латгальской рэп-исполнительницы UGA, с которой он познакомился на съемках первого латгальского сериала FATI.

Профиль Руслана Фрадкина на IMDb.

Руслан Фрадкин
Руслан Фрадкин Фото: Личный архив Руслана Фрадкина

Путь рок-звезды

С 2014 по 2017 год он активно концертировал вместе со своей группой Foxthroat, где был вокалистом и гитаристом. У них даже было два больших европейских тура. Да, пусть это и не были какие-то крупные площадки, но для группы из Латвии вполне солидно. В рамках одного тура Foxthroat...

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