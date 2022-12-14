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Эстония должна быть готова атаковать территорию агрессора

Эркки Коорт rus.tvnet.lv
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Эстония должна быть готова атаковать территорию агрессора
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Миф о военной мощи России все больше напоминает позолоченный купол, под покрытием которого обычная жесть и прогнившее дерево.
Миф о военной мощи России все больше напоминает позолоченный купол, под покрытием которого обычная жесть и прогнившее дерево. Фото: Ivan Sekretarev

Ни одна страна, подвергшаяся нападению, не имеет особых шансов закончить войну без нападения на территорию противника. Война России против Украины - яркое тому подтверждение. Запад должен бросить судорожные попытки избежать нападения на территорию России, считает эксперт по безопасности Эркки Коорт, пишет Rus.Postimees.

Война в Украине научила, вернее, подтвердила один очень важный принцип в борьбе с более крупным противником - врага нужно постоянно и ассиметрично удивлять.

Наступательные операции России основаны на логике Первой и Второй мировых войн, и, хотя казалось, что в эпоху гибридных войн эта логика изменилась, ход войны свидетельствует об обратном. Оккупация Крыма в феврале 2014 года создала впечатление, будто российские вооруженные силы способны действовать быстро, эффективно, умело, исходя из неожиданной стратегии.

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