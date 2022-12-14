Эстония должна быть готова атаковать территорию агрессора

Война в Украине научила, вернее, подтвердила один очень важный принцип в борьбе с более крупным противником - врага нужно постоянно и ассиметрично удивлять.

Наступательные операции России основаны на логике Первой и Второй мировых войн, и, хотя казалось, что в эпоху гибридных войн эта логика изменилась, ход войны свидетельствует об обратном. Оккупация Крыма в феврале 2014 года создала впечатление, будто российские вооруженные силы способны действовать быстро, эффективно, умело, исходя из неожиданной стратегии.