Ни одна страна, подвергшаяся нападению, не имеет особых шансов закончить войну без нападения на территорию противника. Война России против Украины - яркое тому подтверждение. Запад должен бросить судорожные попытки избежать нападения на территорию России, считает эксперт по безопасности Эркки Коорт, пишет Rus.Postimees.
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Эстония должна быть готова атаковать территорию агрессора
Эстония должна быть готова атаковать территорию агрессора
Война в Украине научила, вернее, подтвердила один очень важный принцип в борьбе с более крупным противником - врага нужно постоянно и ассиметрично удивлять.